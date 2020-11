Ciclismo femminile: Elisa Balsamo da oro nella "Madison" di Plovdiv

Grandi soddisfazioni per la cuneese Elisa Balsamo in questi europei di ciclismo su pista. Dopo le soddisfazioni degli ultimi giorni, infatti, oggi (domenica 15 novembre) ha trionfato anche nella "Madison" - specialità a coppia che ha affrontato con la pisana Vittoria Guazzini - , permettendo quindi all'Italia di imporsi sulla Russia al termine di una gara davvero al cardiopalma.

L'ultima giornata di Europei in Bulgaria è stata infatti conquistata di pura volontà dalla coppia Valcar-Travel&Service, che ha strappato la vittoria in ben otto sprint e raggiunto quota 52 punti totali; "solo" 51 punti per la coppia Klimova-Novolodskaya.