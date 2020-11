L'attuale periodo storico è particolarmente ricco di avvenimenti importanti e richiede un'attenzione costante ai cambiamenti in atto. Questa grande necessità di capire e restare aggiornati è, però, accompagnata da una crescente sfiducia nel giornalismo, aumentata dalla presenza di dati falsi o contrastanti reperibili su internet.

Il problema, dunque, diventa come identificare le fonti autorevoli per l'informazione online, soprattutto oggi.

L’informazione online oggi

Una notizia è il resoconto giornalistico di un fatto o un avvenimento in corso o concluso e il suo scopo è quello di rivolgersi a qualcuno per informarlo.

Fare informazione vuol dire mettere al corrente qualcuno di qualcosa.

Per comprendere meglio questo concetto: se ieri un gatto è cascato da un albero in piazza e si è rotto una zampa, il titolo ''Gatto cade dall'albero in piazza'' è una notizia, mentre ''Sfiorata tragedia in piazza'' non lo è. Quando l'obiettivo non è più l'informazione ma il click, l'oggettività è persa, così come la credibilità della fonte.

Un altro elemento fondamentale nell'informazione è l'approfondimento. Nel momento in cui viene comunicata una novità, è necessario fornire tutto ciò che serve all'utente per affrontare la situazione o colmare le lacune.

Le comunicazioni legate ai bonus dell'emergenza coronavirus ne sono un chiaro esempio: la procedura da seguire per richiedere un aiuto economico si aggira di voce in voce sui vari social o è frutto di lunghe ricerche su internet, mentre dovrebbe essere accuratamente approfondita nei servizi d'informazione pubblica.

La persona trova un titolo di forte impatto, tale da suscitare una risposta emotiva. Spinta da questa emozione provocata, ha la necessità di saperne di più e legge la notizia. Quello che trova non risponde, però, a tutti i suoi interrogativi e decide di approfondire per conto proprio.

Il punto è che questa fase di ricerca personale sarà comunque più o meno condizionata emotivamente dal titolo letto all'inizio ed è qui che si fa largo la disinformazione.

Guidata da ansia, paura, preoccupazione, speranza o rabbia, l'attenzione andrà verso quegli articoli che dicono ciò che ci si aspetta, a conferma delle proprie tesi. Il web offre numerose interpretazioni di uno stesso evento, proprio perché è andato perduto ciò che dovrebbe essere alla base dell'informazione: l'oggettività.

Ovviamente, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio: la professionalità esiste ancora, ma è necessario riuscire a riconoscerla, districandosi dalla fitta rete di cattiva informazione ormai ampiamente estesa.

Le conseguenze dello stato attuale vedono una scarsa fiducia nel giornalismo, a danno anche delle fonti più autorevoli.

I dati attuali

Le indagini fatte nei vari anni, mostrano un forte indebolimento della fiducia nei confronti dei media già a partire dagli anni '80.

In particolare, l'idea sempre più presente nella popolazione è che questi non riportino le notizie nel modo corretto e che non siano imparziali.

A questo si accompagna una percentuale sempre più crescente di coloro che, proprio per questo motivo, si dedicano alla ricerca autonoma di conferma o smentita delle varie notizie tramite fonti più disparate.

Un interessante sondaggio pubblicato da Valigiablu evidenzia come la fiducia non sia più tanto indirizzata ad una specifica testata giornalistica, quanto piuttosto ai singoli giornalisti. I canali più affidabili diventano quindi i blog e i siti specialistici, dove a parlare è colei o colui che ha dimostrato di dare un'informazione oggettiva e di qualità.

In tutto questo, internet diventa croce e delizia della vera informazione. Così come è possibile trovare innumerevoli dati falsi o alterati e titoli sensazionali finalizzati solo ad ottenere un click, allo stesso tempo la rete permette di risalire alle fonti dirette, incrociare i dati e sviluppare un'analisi critica.

Cosa definisce una fonte come autorevole?

Data la vastità di fonti d'informazione raggiungibili al giorno d'oggi, come si può decidere a quale dare la propria fiducia? Fermo restando che lo sviluppo di una propria opinione sia fondamentale per la libertà di pensiero, diventa comunque necessario acquisire dati da punti di riferimento affidabili.

La competenza riguardo gli argomenti trattati è un fattore imprescindibile quando si valuta una fonte d'informazione. Per avere istruzioni riguardo l'uso della mascherina, per esempio, potrebbe essere più saggio rivolgersi a qualcuno che lavora in ambito sanitario invece che ad un conduttore televisivo o al cugino che si aggiorna esclusivamente tramite Facebook.

L'accuratezza e la capacità di essere obiettivi restano elementi importantissimi per definire una fonte come autorevole. L'impostazione del titolo può essere già un campanello d'allarme, così come il rispetto o meno delle famose 5 W del giornalismo (Who, What, Where, When, Why).

Un articolo che specifica subito chi, che cosa, dove, quando e perché, in aggiunta all'How, come, non perde tempo in inutili giri di parole e opinioni personali, puntando invece alla notizia per quello che è, con tutti gli approfondimenti del caso.

Coinvolgere gli utenti per sviluppare un senso critico

Un giornalismo che appare schierato, poco accurato e sensazionalista, allontana coloro che hanno i mezzi e le capacità per costruire un ragionamento proprio, mentre confonde chi non ha queste possibilità.

Ultimamente sono stati pianificati e messi in atto dei progetti molto interessanti per coinvolgere tutti gli utenti, fornire loro la possibilità di essere parte attiva e ricostruire un legame di fiducia nei confronti dell'informazione di qualità. Reuters, ad esempio, ha iniziato a spiegare l'origine delle notizie riportate, comprese le metodologie adottate per verificare le informazioni.

In Italia, l’agenzia di stampa Italpress, da 32 anni pone una chiara attenzione alle fonti attendibili, posizionandosi come una delle agenzie più autorevoli, tanto che gruppi editoriali e testate giornalistiche, network televisivi e radiofonici, siti web d’informazione, federazioni sportive, case automobilistiche, istituzioni, organismi statali, Regioni ed enti locali, aziende pubbliche e private, associazioni di categoria, partiti e sindacati l’hanno scelta e confermata nel tempo per la diffusione delle proprie notizie.

Un progetto molto interessante, speranza per una nuova e autentica informazione, è quello del Trust Project, finalizzato ad incoraggiare etica e accuratezza negli articoli. Ciò che viene fatto è rendere le notizie facilmente verificabili, fornendo ai lettori i dati essenziali sugli autori e sulla nascita della storia in maniera chiara e immediata.