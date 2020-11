Gli auguri di Ghisolfi e dei Cattolici a Monsignor Frendo impegnato nella battaglia contro il Covid

Gli auguri del Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi - che come Vicepresidente dello European Saving Banks Group ha giurisdizione anche sull'Albania - e dei Cattolici uniti - facenti capo al Segretario Ivano Tonoli - raggiungono Monsignor George Frendo, Arcivescovo metropolitano di Tirana - Durazzo e Presidente della Conferenza episcopale albanese.

Frendo è impegnato in una personale battaglia contro il coronavirus, così come il proprio omologo Cardinale Gualtiero Bassetti, a capo della Conferenza episcopale italiana, al quale gli stessi auguri sono naturalmente estesi.

In prima linea in progetti di solidarietà sociale e di cittadinanza economica attiva, a vantaggio dei giovani e delle famiglie meno fortunate, fin dalla propria nomina decretata da Papa Francesco, Monsignor Frendo è stato in più occasioni omaggiato dei Manuali di educazione e alfabetizzazione finanziaria redatti dal Professor Ghisolfi, la cui rilevanza ha assunto oramai un valore europeo e internazionale.