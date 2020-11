I diversi tipi di roulette: ecco le migliori online

Quello che stiamo vivendo non è certo uno dei periodi più facili in assoluto, con la pandemia del Coronavirus che sembra proprio non voler smettere di cessare. L’Italia e il mondo intero sono tornati nuovamente (dopo la terrificante ondata dei mesi scorsi) nella morsa del Covid-19 che sta condizionando la vita quotidiana di ogni persona.

I vari lockdown e le restrizioni indicate da vari Paesi mettono alle strette tante persone con lunghi periodi da passare tra le mura della propria casa. Uno dei passatempi più gettonati sono i vari giochi online che il mondo del web può mettere sul piatto ai milioni di utenti e che con il passare del tempo sono sempre più migliorati, grazie anche ad una tecnologia avanzata e sempre più sorprendente.

Tra questi vi è anche la roulette, gioco online tra i più frequentati e che nel passare del tempo ha sempre più registrato grande successo: in questa sezione andiamo ad analizzare i diversi tipi di roulette a disposizione.

I diversi tipi di roulette

Sono vari i tipi di roulette che si possono incontrare su un sito di giochi online, e possono essere divisi in questa maniera:

Roulette francese

Roulette europea

Roulette americana

Roulette francese. La prima roulette che analizziamo è quella francese. Ma come funziona? Come prima cosa possiamo dire che questo tipo di roulette è quella originale, la più usata in genere. Ha la funzionalità di avere a disposizione i numeri da 0 a 36, con la regola sull’uscita dello 0: in quel caso tutte le puntate sul numero vengono automaticamente bloccate per il giro successivo.

Roulette europea. Il secondo tipo di roulette che descriviamo è quella europea, dove sono poche le differenze da quella francese. Da segnalare il tappeto da gioco, in una posizione leggermente diversa da quella francese, mentre c’ un riepilogo schematico delle puntate a sistemi: i numeri vicini allo 0, i numeri orfanelli e la serie 5/8. Rispetto alla roulette francese, quella europea per quanto riguarda le puntate sullo 0 vengono direttamente dimezzate. La roulette europea può anche essere detta inglese.

Roulette americana. Una delle roulette più affascinanti è senza dubbio quella americana, il terzo tipo che andiamo a descrivere. Come prima cosa notiamo che le differenze, rispetto alla roulette francese e alla roulette europea, sono importanti. C’è la presenza del doppio zero (00) e su questo numero non c’è una regola: se esce tutte le puntate semplici risulteranno perdenti.

Esiste anche il tipo di Roulette Live, gioco online che si può trovare su vari portali: ma in cosa consiste? In un video si può trovare un vero o una vera e propria croupier con cui si può interagire anche attraverso una chat in tempo reale.

Questi sono i diversi tipi di roulette che sono a disposizione dei tanti appassionati e che anno dopo anno si stanno dimostrando tra le più frequentate. Con la tecnologia che avanza, molti giochi online si sono evoluti e tra questi anche quello della roulette.