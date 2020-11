Presentato il Bilancio Sociale 2019 di Confartigianato Cuneo: tra sostenibilità e ripartenza

Presentato “virtualmente” il Bilancio Sociale di Confartigianato Cuneo. Tre le linee guida che hanno guidato il 2019: innovazione, sostenibilità ed eccellenza.

"Il Bilancio Sociale significa per Confartigianato Cuneo un modo per guardarsi “dentro” – ha dichiarato il presidente Luca Crosetto – ed offre quindi uno spaccato più che mai esauriente di quello che rappresenta per i suoi Associati, per il territorio e per il benessere collettivo. Si tratta di un documento prezioso, attraverso il quale viene narrato un nuovo capitolo della storia imprenditoriale della nostra provincia di Cuneo, evidenziando l’importanza che riveste nell’ambito produttivo quel “valore artigiano” da sempre promosso e sostenuto dalla nostra Associazione".

“Per quanto riguarda l’innovazione - ha spiegato Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo - il 2019 è stato l’anno dell’introduzione della fatturazione elettronica. Un elemento importante per tutte le Piccole e Medie Imprese. Una sfida che Confartigianato ha subito colto con la creazione di un portale elettronico proprio: 600 mila sono state le fatture emesse per un totale di 640 milioni di euro di fatturato da parte di 4 mila imprese locali”. Un passo innovativo nell’ottica della Digital Transformation “Come associazione di categoria vogliamo guidare le imprese verso questi processi aziendali”.

“La sostenibilità, tema del 2019, è invece caratteristica di uno stato che deve essere mantenuto a un certo livello. Lo abbiamo fatto con un congresso annuale dove abbiamo lavorato su tre tesi: il futuro delle lavorazioni artigiane, la sostenibilità alimentare e l’accesso al credito. Ne è nato un logo per un sistema virtuoso che punta agli orizzonti futuri. Ma l’aspetto significativo è la sostenibilità dell’artigianato e delle Pmi sul territorio. Le imprese artigiane hanno un peso a livello nazionale pari al 21%, a livello regionale 27% e a livello provinciale al 26%. In provincia abbiamo 18 mila dipendenti e 43 mila occupati che producono un valore aggiunto pari a oltre 2 milioni di euro”.

“Infine, sul fronte eccellenza, abbiamo fatto un lavoro di coinvolgimento delle imprese in Provincia di Cuneo. Ne è nata una guida con 1500 imprese coinvolte nel 2019. Numeri che mettono un po’ di amarezza se pensiamo al 2020 dove tutto auto non è stato possibile, ma ci saremo nel 2021 con una nuova guida. Il 2019 è stato anche l’anno dei Creatori d’Eccellenza, con 93 nuovi panifici specializzati nel pane fresco. Un grande progetto per sostenere la lavorazione del prodotto da forno”.

Eccellenza che si rivolge a stakeholders, imprese e territorio. “Sono oltre 8 mila i nostri associazioni, in maggioranza legati all’area casa ed edile, seguiti da mobilità e meccanica, food e benessere. Oltre 1.900 gli imprenditori coinvolti nelle attività di categoria a 360 gradi con cui teniamo momenti di studio, ma anche formazione. Senza contare l’importante lavoro di relazione. Come associazione abbiamo visitato oltre 3 mila imprese per capire le loro esigenze e portare la nostra tutela nei loro interessi ed erogazione dei servizi”.

“Il nostro valore aggiunto è di 13 milioni e 700 mila euro di fatturato nel 2019. Negli ultimi quattro anni siamo cresciuti, consideriamo che nel 2016 avevamo 13 milioni di fatturato”.

Dopo la presentazione del Bilancio Sociale, l’incontro online è proseguito con una tavola rotonda che ha visto come ospiti Enrico Letta, Direttore della Scuola di Affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi, Giandomenico Genta, Presidente Fondazione CRC, Teresio Testa, Direttore Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria, Intesa Sanpaolo, Cesare Fumagalli, Segretario generale Confartigianato Imprese nazionale, Domenico Massimino, Vicepresidente nazionale Confartigianato Imprese e Luca Crosetto, Presidente territoriale Confartigianato Imprese Cuneo.