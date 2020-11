Cuneo: installati al pronto soccorso dell'ospedale due container per l'accoglienza temporanea dei pazienti che accedono al DEA

Sono stati posizionati ieri sera all'interno del Pronto Soccorso di Cuneo due container messi a disposizione da Protezione Civile e donati da Fondazione CRC. Saranno destinati all' accoglienza temporanea dei pazienti che accedono al DEA.

"Siamo molto grati alla Protezione Civile e alla Fondazione CRC per l'opera prestata e il prezioso sostegno in un momento critico. Con questi container riusciremo a ottimizzare gli spazi e garantire un'accoglienza sempre migliore per i pazienti" dichiara il direttore generale dell'azienda ospedaliera Corrado Bedogni.

Il coordinamento territoriale di Protezione Civile presieduto da Roberto Gagna aveva già collocato presso l'ospedale di Cuneo tre container: uno per il pre-triage dal Pronto Soccorso e altri due per i tamponi nell'area di via Bassignano. Con questa operazione ne sono stati collocati altri quattro, collegati da due tunnel che portano uno all'area Covid e l'altro nella zona "pulita". Dopo la pandemia i container andranno alla Protezione civile.