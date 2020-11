Qualche giorno fa il favorevole sopralluogo della dott.ssa Margherita Piombo, pediatra, all’ambulatorio posto nel locali dell’edifico comunale di Macra, accanto all’ufficio postale.

L’ambulatorio sarà quindi subito operativo per il servizio pediatrico di valle. La dott.ssa Piombo qui visiterà i giovanissimi, in un luogo comodo e facilmente raggiungibile, essendo collocato in centro valle. Cura degli amministratori continuare a migliorare l’ambulatorio per renderlo sempre più fruibile.