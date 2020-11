Vaccini antinfluenzali: le "farmacie rurali" rischiano di non riuscire a coprire il fabbisogno

Per i sindaci dei comuni montani, l'Uncem, Federfarma e il Sunifar Federfarma - che coordina le "farmacie rurali" - quello relativo ai vaccini antinfluenzali è un vero e proprio allarme: serve lo sblocco delle dosi, perché quelle acquistate dallo Stato attualmente non sono sufficienti a coprire il fabbisogno.

Da domani (lunedì 16 novembre) tutte le farmacie si sono dette disponibili a distribuire i vaccini contro l'influenza, ma - secondo Uncem - "sono ancora troppe poche le dosi medie di vaccino ad esercizio per far fronte alle più che ragionevoli e numerose richieste. La prassi vaccinale contro l'influenza rappresenta uno strumento fondamentale per evitare che l'insorgere dei sintomi di quest'ultima, facili a confondersi in prima istanza con quelli del Covid-19, possano concorrere a rallentarne riconoscimento e contenimento".

Insomma, i farmacisti - anche dei comuni montani - ricevono da giorni richieste dei propri clienti possibili destinatari (molti dei quali, ovviamente, facenti parte delle categorie a rischio sanitario), a cui già sanno molto probabilmente non riusciranno a far fronte.

"Ci auguriamo - auspica il Presidente Uncem Marco Bussone - che lo Stato riesca ad ottenere una maggior produzione di dosi di vaccini per far fronte alla situazione e, in un periodo di profonda insicurezza e costante preoccupazione come quello che stiamo vivendo, metta nella condizione le farmacie di poter erogare ai cittadini con la dovuta puntualità questo importante servizio. Con Federfarma e con il Sunifar continuiamo nell'azione per potenziare le farmacie dei territori. Ringrazio Andrea Garrone, Marco Cossolo, Gianni Petrosillo, tutti i dirigenti Federfarma per il lavoro che si sta facendo insieme a vantaggio delle nostre comunità".