Marco Isaia e Gessica Contessotto sono i vincitori del concorso "La tua estate in valle Varaita"

In foto lo scatto notturno alla via Lattea di Marco Isaia

Sono di Savigliano e di Lussemburgo i vincitori del concorso “La tua estate in Valle Varaita”: Marco Isaia è stato scelto dalla giuria tecnica per il suo scatto notturno con la via lattea e i monti che si specchiano nel lago; Gessica Contesotto (originaria di Verzuolo ma residente nella capitale del piccolo Stato) ha convinto la giuria popolare sui social con i giochi di specchio sull’acqua.

La quarta edizione del contest fotografico organizzato dalla Pro loco di Pontechianale con la collaborazione dell’Agenzia Acca, ha coinvolto 85 fotografi provenienti da tutto il Nord Italia e dall’estero e ha raccolto oltre 20 mila voti su Facebook, andati a costituire la classifica social.

Sul podio decretato dalla giuria di esperti, medaglia d’argento per Alessandra Durando di Carcare (Savona), bronzo per Elisa Corasaniti di Piasco. Menzione della giuria anche per Pietro Oberto (Savigliano), Chiara Larovere (Savigliano), Alessandra Cervetto (Quiliano, Savona).

I vincitori, proclamati attraverso un video messaggio sui social, potranno ritirare le loro vincite presso il laboratorio artigianale Ericaclock di Sampeyre e il Minimarket di Pontechianale. Tra i partner commerciali che hanno offerto i premi segnaliamo la pizzeria La Fusino e il ristorante Miralago.