All'istituto Arte Bianca di Neive, una webcam e schermi mobili permetteranno di seguire i laboratori in sicurezza

Il lockdown non ha ostacolato la costante ricerca di risorse, iniziative o progetti che caratterizza il mondo dell’Arte Bianca di Neive. Questa volta non si parla di una ricetta della tradizione rivisitata, della vittoria a un concorso o di un evento a sfondo gastronomico, ma di tecnologia. Un modo , quest’ultimo, solo apparentemente lontano dal granitico regno dei pasticcieri. Infatti la fortuna di moltissime trasmissioni guidate da pastry-chef e tutorial su YouTube che insegnano a destreggiarsi tra i fornelli, fanno capire quanto sia cambiata la realtà che un tempo viveva chiusa nelle cucine e nei laboratori artigianali.

E’ per questo motivo, per sfruttare appieno la tecnologia nell’ambito della pasticceria, che in uno dei tre laboratori dell’Arte Bianca di Neive ora fa bella mostra di sé una webcam. E’ collegata in rete, usufruisce di un grande schermo fisso e di altri schermi mobili. Utilizzabili, questi ultimi, sia per collegamenti con altre aule, sia per la creazione di corsi tenuti da docenti dell’istituto e professionisti esperti, o per incontri con altre scuole. Oggi, in modo particolare, permette di realizzare una didattica di laboratorio in presenza e in sicurezza, come dettato dal recente DPCM.

La scuola di Neive, in rispetto delle normative sanitarie vigenti, non è chiusa, ma garantisce le lezioni in presenza delle materie laboratoriali caratterizzanti. Le classi si alternano e ,una volta alla settimana, frequentano le ore di pasticceria, sala bar e laboratorio chimico-biologico. Ciò permette agli studenti di proseguire nella loro formazione pratica, confrontarsi in sicurezza nelle esercitazioni con i propri compagni e mantenere un legame costante con il docente.

Anche l’orientamento non si è fermato, e le famiglie che vogliono conoscere meglio la scuola possono partecipare a incontri on line, prenotandosi tramite il sito della scuola (www.cillarioferrero.edu.it), telefonando allo 017367168 oppure inviando la richiesta attraverso la mail artebiancaneive@cillarioferrero.it-