Volley A2/M: Un Vbc Synergy Mondovì in piena emergenza "spaventa" i Lupi di Santa Croce…alla fine i Galletti cedono 1-3

Sconfitta più che onorevole per il Vbc Synergy Mondovì, che pur uscendo sconfitto per 1-3 nel match contro i Lupi della Kemas Lamipel Santa Croce, riceve più di un applauso per aver lottato dal primo all’ultimo minuto del match e per aver conquistato un set in una gara che alla vigilia si prospettava senza storia.

Scendere in campo senza tre giocatori importanti come Paoletti, Cominetti e Macias, infatti, rappresentava un handicap difficile da colmare. Gli uomini di Barbiero, tuttavia, hanno combattuto in tutti e quattro i set, mostrando carattere ed orgoglio da grande squadra. Merito anche dei giovani che sono scesi in campo al posto degli assenti. E così a meritarsi i complimenti sono stati i vari Ferrini, Bosio e Milano.

I Toscani di coach Montagnani hanno potuto contare sull’esperienza e la qualità di uomini come Colli e Robbiati, ma soprattutto sulla potenza dello schiacciatore brasiliano Wallyson Bezerra Souza, autentica spina nel fianco della difesa monregalese. In attesa di tempi migliori e soprattutto del recupero dei giocatori assenti, il Vbc può comunque guardare al bicchiere mezzo pieno grazie all’apprezzabile prestazione odierna.

PRIMO SET: Inizio all’insegna dell’equilibrio con le due squadre sul 3-3. Ace di Alberto Marra, ex di turno, per il vantaggio Vbc. Nei primi minuti dell’incontro coach Barbiero ricorre al video-check in due occasioni e in entrambi i casi la tecnologia rende giustizia ai Galletti, che ribaltano la prima valutazione arbitrale. Il Vbc, nonostante le tante defezioni, non sembra per nulla intimorito dall’avversario. Nuova parità sul 10-10. Break della squadra ospite che si porta sul punteggio di 11-13. Il Santa Croce prova ad allungare e sul 14-17 arriva il primo time-out chiesto da Barbiero. I “Toscani” continuano a spingere sfruttando i colpi di Colli e Souza. Ancora un time-out chiesto dal tecnico monregalese, quando il tabellone luminoso indica il punteggio di 18-23. Si torna in campo giusto il tempo di assistere a due ace di Wallyson Bezerra Souza, che chiude il parziale sul 18-25.

SECONDO SET: Santa Croce parte bene anche nel secondo parziale. I Lupi si portano infatti sul 2-4. L’ace di Ferrini porta in dote la parità sul 7-7. Ancora un break per i Lupi, avanti 8-11. Time-out di coach Mario Barbiero sul 9-13. Ferrini punge sottorete e il Vbc recupera tre lunghezze. Punteggio sul 15-16. Arriva anche la parità sul 17-17 e per la prima volta è il tecnico Montagnani a chiamare il time-out. L’ace di Colli consente alla squadra ospiti di tornare a +2. Sul 18-23 coach Barbiero interrompe il gioco per un nuovo time-out. Poco dopo i Lupi chiudono anche il secondo set sul 20-25.

TERZO SET: Equilibrio in avvio di terzo set, confermato dal punteggio di 3-3. I Galletti rispondono colpo su colpo agli attacchi della formazione ospite. Dopo l’attacco vincente di Borgogno si registra ancora la parità sul 9-9. Robbiati riporta i Lupi sul +2 e quando lo score è di 13-15 arriva il time-out di coach Barbiero. Ace di Borgogno e ancora parità sul 17-17. I Galletti non vogliono mollare! Sul 18-17 coach Montagnani chiama il time-out. Per la prima volta nel match il Vbc si trova avanti di due lunghezze sul 21-19. Grande muro di Bosio e Vbc che ha 3 set-point sul 24-21. Time-out chiesto da coach Montagnani. Si rientra in campo e al secondo tentativo i Galletti portano a casa il set con il diagonale vincente di Borgogno per il definitivo 25-22.

QUARTO SET: Primi due punti conquistati dai Galletti, rinvigoriti dalla conquista del set. Parità sul 6-6. Torna a spingere il Santa Croce, che torna avanti sul 6-8. Il Vbc resta in scia degli avversari sul 11-13. Gli ospiti provano ad inserire le marce alte andando sul 11-16. Tentativo di rimonta da parte dei Biancoblù. Montagnani chiama il time-out sul 14-17. I Lupi ritornano a +5 sul 16-21. Poco dopo cala il sipario sul match con il punto messo a segno da De Silvestre che fissa il punteggio sul 18-25.