"La Cuneo-Nizza è un Luogo del Cuore europeo e multilingue: salviamolo, c'è tempo sino al 15 dicembre per votare"

Siamo vicini alla possibilità di arrivare al primo posto in questa classifica di emozioni e di ricordi. Non stiamo parlando di una competizione sportiva o di una scalata finanziaria, bensì di una scelta che ha al centro il cuore, gli affetti, la nostalgia come sentimento positivo.

Scegliere un luogo tra cento, votare uno per l’altro, è un gesto d’amore. Il Fai ha voluto questo concorso per valorizzare luoghi dimenticati, per sensibilizzare chi dimentica troppo spesso che l’Italia è una culla di cultura, di tradizioni, di siti storici unici e irripetibili. I Luoghi del Cuore Fai è un grande abbraccio popolare, democratico, un voto a testa, una scelta spontanea, una volontà di salvare un’emozione.