Vuoi fotografare il tuo gatto? Ecco qualche suggerimento

Fotografare un gatto non è cosa semplice, spesso le immagini risultano mosse o sfocate perché non è facile convincerlo a mettersi in posa, soprattutto se ci vede armeggiare con l’attrezzatura fotografica o con il cellulare. Francesca Barbero, fotografa del Gattile di Cuneo, si è prestata gentilmente a darci qualche prezioso suggerimento.

Il gatto, come tutti sappiamo, è un soggetto fotografico molto popolare.

Non solo oggi, al tempo di internet e social, ma anche in passato è stato al centro dell'attenzione di numerosi fotografi che si sono cimentati nel restituirne personalità e bellezza. Primo fra tutti Walter Chandoha, vero e proprio maestro della fotografia felina.

Fotografare un gatto, che si tratti di un gatto di strada o del nostro amico di casa, può non essere così semplice, soprattutto se vogliamo ottenere delle immagini di qualità e non banali.

Ecco allora alcuni consigli che vi aiuteranno a immortalare il vostro piccolo amico, sia che scattiate con una macchina fotografica sia con il cellulare:

1) Fondamentale è ESSERE PAZIENTI. Come tutti noi gattofili ben sappiamo il gatto difficilmente starà in posa o risponderà ai nostri comandi.

Quindi è necessario aspettare per cogliere quell'attimo in cui il nostro amico assumerà la posa o l'atteggiamento che ci siamo prefissati per lo scatto.

2) Ogni gatto ha il proprio carattere e la propria personalità. Dobbiamo, per realizzare ottimi scatti, INSTAURARE UN LEGAME con il micio cercando di entrare in sintonia con lui e rispettandolo. Anche capire quali siano le sue particolarità e i suoi interessi può aiutarci molto.

Questo è sicuramente più facile con il gatto di casa, conoscere molto bene le abitudini e il carattere del nostro amico ci darà un grande vantaggio.

3) Per meglio dare risalto al nostro soggetto ABBASSIAMOCI ALLA SUA ALTEZZA.

Dunque prepariamoci ad abbassarci, a coricarci e ad assumere le pose più disparate per ottenere uno scatto d'effetto. In questo modo riprenderemo il nostro gatto e il suo mondo dalla sua prospettiva per un risultato di maggiore impatto.

4) Per avere uno scatto d'effetto è importante cercare di METTERE SEMPRE BENE A FUOCO GLI OCCHI. Il contatto visivo è infatti importantissimo e farà si che l'immagine acquisti una grande forza comunicativa.

5) Per coinvolgere il nostro amico nello scatto e attirare la sua attenzione UTILIZZIAMO I GIOCHINI come per esempio le cannette con le piume (che possono rivelarsi molto utili proprio per indirizzare lo sguardo del gatto verso la macchina fotografica). Abituiamoci quindi a scattare con una sola mano mentre con l'altra intratteremo nel gioco il nostro micio.

Può rivelarsi molto utile anche EMETTERE SUONI E RUMORI PER ATTIRARE LA SUA ATTENZIONE: fischi, squittii e altri richiami possono rivelarsi molto utili anche per cogliere espressioni buffe e originali.

6) CERCHIAMO UNA LOCATION ABBASTANZA LUMINOSA come una stanza con una finestra ampia. Questo perchè è sconsigliato l'utilizzo del flash incorporato nella fotocamera o del cellulare. Oltre a dare fastidio e a disturbare il nostro amico darà, infatti, come risultato un'immagine in cui il gatto avrà gli occhi fluorescenti e spiritati.

Se avete letto fin qui e anche voi siete amanti della fotografia potete sostenere il Gattile di Cuneo, in un momento che è stato difficile per tutti, acquistando il Calendario 2021, una raccolta di fotografie realizzate ai nostri piccoli ospiti, con un'offerta minima di 6 euro. Lo potete trovare in struttura e nei negozi sostenitori e, da quest'anno, potete riceverlo comodamente a casa ordinandolo con una mail a calendariogattilecuneo@gmail.com.

Grazie Francesca per i tuoi consigli, con tutto questo tempo libero da trascorrere in casa o in giardino, proveremo sicuramente a fare qualche scatto al nostro gatto, sperando che sia disposto a collaborare!!