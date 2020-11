Volley A2/M: Vbc Synergy Mondovì-Santa Croce 1-3, coach Barbiero: "Nulla da recriminare...i ragazzi hanno fatto una buona partita" (VIDEO)

Un Vbc Synergy Mondovì in formazione rimaneggiata esce sconfitto dal confronto con la Kemas Lamipel Santa Croce. La gara ha visto il team toscano imporsi per 1-3 in un match fortemente condizionato dalle assenze in casa Biancoblù. I Galletti, infatti, hanno dovuto fare a meno di tre giocatori importanti come Paoletti, Cominetti e Macias.

I giovani scesi in campo al posto dei "titolari" assenti hanno dato tutto, contribuendo a rendere meno scontato un risultato preventivabile alla vigilia. Alla fine, nonostante la sconfitta, anche il tecnico Mario Barbiero ha poco da rimproverare ai suoi ragazzi, autori di una prestazione più che dignitosa. Ecco il commento rilasciato dal Tecnico del Vbc al termine dell'incontro: