Volley femminile A1: la Bosca S. Bernardo Cuneo torna alla vittoria, Busto Arsizio sconfitta 3-2

Vittoria al tie-break per la Bosca S. Bernardo Cuneo che piega al Pala UBI Banca la Unet E-Work Busto Arsizio nella 12^giornata di campionato.

Pistola parte con Signorile al palleggio, Bici opposto, Candi e Zakchaiou centrali, Degradi e Ungureanu schiacciatrici, Zannoni libero. Fenoglio risponde con Poulter in regia, Mingardi opposto, Olivotto e Stevanovic al centro, Gennari e Gray schiacciatrici, Leonardi libero.

Bene Cuneo in avvio: Candi mura la palla del 6-2. Ungureanu accresce il divario, 8-3. Gennari accorcia (12-9) prima di sbagliare in battuta (13-9). Zakchaiou mette giù la palla del 17-13, Fenoglio chiama time-out. Mingardi e Gennari salgono di tono, Busto impatta: 18-18. Ungureanu è in giornata, 20-18. Sonia Candi conserva il +2 in un momento delicato, 23-21 ma poco dopo sbaglia un attacco che consente alle avversarie (bene Gray) di riportarsi in parità: 23-23. Mingardi attacca out: 25-23, 1-0.

Ospiti decisamente più incisive nel secondo set, trascinate da Mingardi: 2-6. Cuneo prova a reagire ma senza costrutto, 11-17. Strantzali attacca fuori, 15-22. Le padrone di casa non riescono ad invertire la rotta: 18-25 (in evidenza Gray e Stevanovic) e 1-1 al Pala UBI Banca.

Molto equilibrato il terzo parziale: ace di Zakchaiou per il 6-6. La Unet E-Work gioca con buon piglio ma Cuneo risponde colpo su colpo e va sul +2 con Ungureanu (14-12). Cresce anche Bici, 16-14. Mingardi risponde alla grande, di nuovo parità (17-17). Super muro di Zakchaiou, Cuneo torna avanti di due lunghezze (20-18). Fase calda, Bici mura la palla del 22-20 poi errore ospite in attacco, 23-20. Busto non demorde, Gray si fa trovare sempre pronta: 23-23. Di Candi e Ungureanu i punti decisivi: 26-24 e piemontesi avanti 2-1.

Busto Arsizio rientra in campo con intenzioni bellicose, 6-8. Degradi viene murata (8-11) poi si riscatta (10-12). Ace di Stevanovic, le ospiti allungano (10-14). La Bosca S.Bernardo non demorde e si riavvicina, fino ad impattare grazie a Zackhaiou e Bici (15-15). Ungureanu risponde sempre presente: 19-19. Punto importante di Gennari, 21-19. Cuneo ci prova fino all'ultimo ma è la squadra di Fenoglio (ottima Stevanovic) a chiudere il set: 25-27, si va al tie-break.

Cuneo mette subito il naso avanti, 2-0. Punto di Mingardi, 3-3. Muro Zakchaiou, padrone di casa ancora sul +2 (5-3). Alice Degradi incrementa il vantaggio, 7-4. Ace di Mingardi, Busto è di nuovo vicina (8-7). Le ragazze di Pistola reagiscono immediatamente con Bici sugli scudi, 11-7. Il set termina 15-10: la Bosca S.Bernardo Cuneo vince 3-2 e aggiunge altri due punti alla sua classifica arrivando a quota 10. Sonia Candi nominata MVP del match.