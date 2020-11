Atletica: l'attività del Roata Chiusani prosegue...online

In attesa di poter riprendere i regolari allenamenti di gruppo, Atletica Roata Chiusani prosegue l’attività sportiva con i corsi di Atletica online per i suoi tesserati.

Con un sistema già collaudato in primavera in occasione del primo lockdown, il qualificato staff tecnico del Roata Chiusani organizza ogni sera dirette video su Google Meet per portare gli allenamenti in casa dei propri tesserati.

La categoria RAGAZZI/E va in onda il martedì ed il giovedì dalle 18 alle 19, con Eleonora e Francesca. Per tutti i tesserati ed appassionati, Fabio Milano propone functional training il lunedì ed il venerdì dalle 18 alle 19, core training il mercoledì dalle 18/19.

Functional training anche con Alice Minetti il martedì dalle 19 alle 20 e lezioni di stretching il giovedì dalle 19 alle 20.

Per informazioni o ricevere il link per seguire gli allenamenti è possibile contattare: Fabio 3477450779, Alice 3482665660 ed Eleonora 3331643634 (categoria Ragazzi).