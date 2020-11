A Cherasco sempre attivo il servizio di supporto psicologico offerto dal Comune

La pandemia da Covid-19 rende sempre più difficile la situazione per la cittadinanza, in modo particolare soffrono questa difficile situazione le fasce più deboli della popolazione.



Nelle persone più anziane, ma non solo, possono determinarsi preoccupazioni e talvolta veri e propri stati d’ansia, accentuati dalla condizione di isolamento che le normative di contenimento dell’epidemia impongono.



È per questo che, durante la prima ondata della pandemia, l'Amministrazione Comunale di Cherasco aveva promosso un servizio di supporto psicologico a disposizione dei cittadini attraverso il numero verde 800/767.800. Questo servizio è ancora attivo e, oggi più che mai, può aiutare tutti coloro che si sentono in difficoltà e hanno bisogno di una mano, di un aiuto, di un conforto.



Il servizio è fornito grazie all’Associazione "Uscire Insieme Onlus", che lo presta tramite professionisti che hanno il loro studio in città.



«Questo servizio – riferiscono il sindaco Carlo Davico e Massimo Rosso, delegato alle Politiche sociali - vuole essere una mano tesa a tutti coloro che stanno vivendo, comprensibilmente, con ansia questo brutto e difficile momento. Ci siamo accorti sulla nostra pelle che lo stress in queste ultime settimane è cresciuto e oggi, più che a marzo, si sentono sempre più amici, parenti e persone vicine che si ammalano. Questo fa crescere in ognuno di noi un forte stato emotivo difficile da gestire. Speriamo che quanto prima tutto questo possa essere un ricordo, ma fino ad allora dobbiamo essere uniti per cercare di uscirne tutti insieme al meglio».