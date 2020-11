Sommariva del Bosco ha dato l'addio agli ex assessori Pierina Balestro e Marcello Alasia

A distanza di una settimana l'una dall'altro Sommariva del Bosco ha dato l'ultimo saluto a due persone importanti nella comunità del paese: Pierina Balestro e Marcello Alasia, entrambi ex assessori comunali.



Pierina Balestro, 89 anni, maestra in pensione, è stata assessore alla cultura (dal '95 al 2004) durante l’amministrazione dell’allora sindaco Pier Luigi Vanni. Ideatrice di varie iniziative culturali in paese, Pierina è stata per tanti anni l’anima e la presidente dell’associazione Incontri Culturali.

"Piera ha dato molto nei nove anni di assessorato comunale – la ricorda il vice sindaco Marco Pedussia –, fondando associazioni culturali e l'importante Rosa Rosae, la mostra concorso dedicata alle rose più belle di Sommariva. Ma oltre ad assessore è stata un'istituzione per la scuola sommarivese. Ha fatto scuola a generazioni di giovani non solo durante l'orario scolastico, anche nelle scuole serali in paese, e con la sua bicicletta raggiungeva le frazioni. Grazie ai suoi insegnamenti abbiamo avuto nonni e genitori che hanno appreso quei giusti valori che uniti all'operosità delle famiglie ci donano oggi quel benessere che vantiamo".



Marcello Alasia, 81 anni, era geologo presso il suo studio professionale e anche insegnante al Liceo Scientifico di Bra. Assessore comunale per cinque anni (dal 1975 al 1980) e poi consigliere per diciannove anni, dal 1985 al 2004.

Ancora Pedussia: "Una persona di estrema cultura, che aveva interessi a 360 gradi e sapeva comunicare e confrontarsi proprio sotto tutti i profili. Anche da Marcello sono passati tantissimi giovani che hanno potuto apprendere fondamentali nozioni tecnico-scientifiche per le loro future carriere lavorative. A Sommariva vengono a mancare due persone importanti per la nostra comunità".