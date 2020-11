Fossano, il Liceo Ancina “apre le sue porte… anche a distanza” organizzati incontri online per l’orientamento in entrata

Il covid non ferma l’orientamento in entrata al Liceo Ancina di Fossano: organizzati incontri online su “Meet” con i docenti della scuola. Dopo la proclamazione a miglior liceo scientifico del Piemonte, e tra i migliori in Italia, la scuola conferma la sua versatilità anche in questo periodo.



Appuntamento dunque per il 23 novembre dove le famiglie che lo desiderano, potranno assistere a una serata di presentazione generale del liceo.



Al fine di garantire la possibilità a tutti di partecipare, sono stati programmati due orari: uno alle 18.30 e il secondo alle 20.45. Per poter partecipare agli incontri è necessario disporre di un account gmail cliccando al link disponibile sul sito della scuola.



Disponibile inoltre un fitto calendario dove poter assistere, sempre su "Meet", alle lezioni delle materie di indirizzo della scuola. In questi incontri i partecipanti avranno modo di osservare i laboratori e gli strumenti che si utilizzano nel percorso formativo. Le lezioni di orientamento si distribuiscono su un arco temporale che va da novembre a gennaio.



Disponibili sul sito dell'Ancina tutte le informazioni riguardanti l'orientamento.