Partita a Cuneo la terza Truck Driver Academy per diventare camionisti

“ Siamo molto felici di poter aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro formando gli autotrasportatori di domani – commenta Enrico Carrero , presidente di IRFO – Istituto di Ricerca di Formazione di Cuneo – . Anche quest’anno abbiamo ricevuto moltissime candidature di aspiranti partecipanti, tra i quali sono stati selezionati i 15 allievi di questa edizione, per la maggior parte provenienti dalla provincia di Cuneo, ma non solo: abbiamo, infatti, anche un ragazzo di Torino, uno della provincia di Vercelli residente nel biellese e uno di Como. Con una spesa contenuta, i nostri allievi possono seguire un percorso formativo completo che, con il loro impegno costante, li porterà al conseguimento di più patenti di guida, aprendosi la possibilità di intraprendere un mestiere molto importante a servizio di tutti noi ”.

La formazione della TDA è articolata in due fasi. La prima, che si protrarrà fino a marzo 2021, prevede quattro ore al giorno di lezioni ed esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente C (teoria e pratica), CQC (solo teoria) ed E (solo pratica), oltre ai corsi obbligatori sulla sicurezza negli ambienti di lavoro a rischio medio ed una serie di approfondimenti specifici nel settore degli autotrasporti: conduzione carrelli elevatori, cronotachigrafo, carico sicuro, pneumatici (quest’ultimo in collaborazione con il main sponsor dell’iniziativa Hankook).

Nelle precedenti edizioni, a conclusione di questo primo momento formativo, erano previste anche alcune visite guidate presso aziende della zona, per far conoscere direttamente e da vicino il mondo dell’autotrasporto a tutti i partecipanti.

Per l’edizione in essere, vista la situazione in cui si trova la regione Piemonte a causa dell’emergenza COVID-19, attualmente non si dà a sapere se questa importante parte pratica dell’attività formativa potrà essere svolta. La seconda fase, invece, comincerà a corso ultimato, nel mese di aprile, con l’assunzione in un’azienda di autotrasporti associata ad Astra Cuneo degli allievi che avranno superato tutti gli esami relativi alle patenti C, CQC ed E nei tempi previsti dall’anno accademico in corso.