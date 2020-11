Come fare marketing con le mail

Rispetto a qualche anno fa, ricevere e mandare e – mail tramite computer, tablet e smartphone, è diventato praticamente una prassi che è in grado di agevolare non poco la nostra vita, basti pensare infatti ai tanti vantaggi della PEC, e ricevere una newsletter è diventata una cosa altrettanto normale.

Ma avete mai pensato, invece, di fare del marketing con le mail per incrementare i vostri affari? Se non lo avete ancora fatto, allora, vi consigliamo di dare una bella occhiata ai servizi di 4Dem.it, un'azienda italiana al 100% con sede a Torino che, da circa 10 anni, è impegnatissima in questo settore.

A seconda delle vostre esigenze e possibilità di investimento, 4Dem.it ha in serbo per voi una vastissima gamma di soluzioni e consigli. Tra queste, vi è senza alcuna ombra di dubbio Drago Editor che, al pari della mitologica creatura, sfrutta la sua eccezionale potenza per consentirvi di creare dei template efficaci per aumentare la responsiveness generale.

Quindi questo è un punto chiave per partire con una campagna di mail marketing, ma potrete anche crearne altre a partire da pagine web, file ZIP e di prendere ispirazione da quelle già fatte in precedenza.

A Drago Editor va poi ad aggiungersi un altro strumento utilissimo come AutomationPlus che vi consentirà di inviare dei contenuti sempre più personalizzati, creare liste, definire il target e spedire delle risposte automatiche personalizzate per ogni tipo di interesse del cliente.

Potrete poi mettere vicino all'email marketing anche l'SMS marketing, la creazione di form, popup e landing page per venire incontro a tutte le esigenze di ecommerce e rendere ancora più unica la vostra offerta.

Ad ogni modo, 4Dem.it ha 5 opzioni diverse per voi in maniera tale da adattarsi ad esigenze, disponibilità economiche e risultati che si vogliono raggiungere.

La Freemium è l'opzione gratuita che vi consente di inviare 500 email al giorno e potrete contare anche su quel minimo di statistiche ed un supporto standard via ticket per il primo mese di utilizzo.

La Small, in offerta a 9 € al mese, vi permette di inviare 15.000 email al mese a 2 liste di contatti senza alcun limite giornaliero. Poi c'è anche l'invio di SMS con le statistiche, 6 campi anagrafici e 750 crediti in omaggio.

La Marketer, 29 € al mese, vi fa inviare 25.000 email al mese a 5 liste di contatti, 12 campi di profilazione, un calendario per le campagne, tag comportamentali degli utenti, un'automazione del marketing ed i report in PDF.

La Business, 49 € al mese, vi fa mandare 300.000 email al mese su 20 liste, 50 campi di profilazione, la possibilità di inserire allegati da 256 kilobyte, statistiche più avanzate, un booster per le email e 15.000 crediti in omaggio.

L'Enterprise, 69 € al mese, vi permette di inviare 300.00 email al mese su 100 liste e campi di profilazione, 2 anni di conservazione dei dati, 30.000 crediti in omaggio, un sistema di ecommerce plus, il reputation center, un generatore di coupon integrato e tanto altro. Insomma, è davvero la punta di diamante di 4Dem.it!