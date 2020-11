Se il gres porcellanato ha conquistato anche voi ma non sapete esattamente come sceglierlo, in questo articolo vi daremo tutte le indicazioni necessarie per fare la scelta giusta. Il gres è un materiale perfetto per il rivestimento dei pavimenti di una casa in quanto si abbina ad ogni stile, offre una vasta gamma di effetti e modelli ed inoltre, è un materiale molto resistente ad urti, scalfitture e se usato per l’esterno è l’ideale perché impermeabile e resistente agli agenti atmosferici e sbalzi di temperature.

Vediamo ora quali sono le considerazioni da fare e come scegliere il gres porcellanato in modo tale da avere un ottimo risultato finale.

Gres porcellanato per interno o esterno?

In primo luogo, bisogna scegliere se il gres porcellanato verrà utilizzato per ambienti interni o esterni o per entrambi. Questo perché in base all’uso ma soprattutto alla destinazione del gres cambierà leggermente anche la tipologia di piastrella.

Nel caso si scelga il gres per stanze interne ad una casa, è consigliabile una piastrella liscia e quindi con un indice di scivolosità nella media per l’interno. Questione differente invece se il gres verrà utilizzato per il pavimento di un balcone o di una terrazza. In questo caso è opportuno scegliere una piastrella in gres porcellanato con un indice di scivolosità più resistente, ovvero che renda il pavimento antiscivolo.

Di per sé il gres porcellanato è già antiscivolo, infatti il tasso di assorbimento di acqua e umidità del gres è molto basso e ciò lo rende perfetto per l’esterno, ma esistono gradi differenti di valutazione, rendendolo molto versatile.

Tipologia di fondo dove poggerà il gres porcellanato

In secondo luogo, il tipo di fondo sul quale poggerà il gres porcellanato è essenziale da conoscere perché ciò restringerà la cerchia per la scelta dello spesso perfetto per la piastrella di gres. Esistono due tipologie differenti di fondo: vecchio e nuovo. Ma esiste anche una terza tipologia, ovvero la sovrapposizione, che la rende comunque analoga al fondo vecchio.

Per fondo vecchio si intende quelle superficie alle quali è stato tolto il vecchio rivestimento che poteva essere in piastrelle o parquet e altri materiali utilizzati per l’edilizia interna di abitazioni. In questi casi il fondo non sarà perfettamente livellato e liscio, perciò renderà la posa delle piastrelle da parte del professionista un po’ difficoltoso. In questi casi si utilizza o una piastrella dalle dimensioni medio/piccole oppure viene applicato un liquido (autolevel) a colata che rende il fondo vecchio perfettamente liscio e omogeneo.

Il fondo nuovo essendo già liscio e omogeneo non richiede particolari lavorazioni preliminari, ma il professionista potrà stendere e applicare qualsiasi tipo di piastrella in gres porcellanato che si è scelta.

Infine, la sovrapposizione è fra le tecniche più utilizzate e consiste nell’applicare le piastrelle di gres porcellanato su un pavimento già esistente. In questo caso se il fondo iniziale non è piano ma presenta dei dislivelli bisognerà applicare le tecniche medesime del fondo vecchio.

Tipo di spesso e finitura

Infine, non rimane che scegliere il tipo di spessore e della finitura della piastrella. Esistono differenti tipi di spessore, quello normale, maggiorato oppure slim.

Il primo modello è quello standard e non supera i 8/10 mm di spessore ed è adatto sia per interni che esterni. Lo spessore maggiorato è anche definito gres tecnico e il range di spessore si aggira sui 12/14 mm, utilizzato maggiormente per uso commerciale. Infine, lo spessore slim (3,5/5,5 mm di spessore) è utilizzato per uso interno, specialmente per la posa in sovrapposizione.

Per quanto riguarda le finiture invece vi sono le seguenti scelte: