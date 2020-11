Il Nuovo Campione Italiano Gran Turismo Endurance

Le gare automobilistiche, così come il calcio, rappresentano una grande parte degli sport amati dagli italiani e, in quanto tale, è possibile trovare degli operatori online su cui poter piazzare le proprie scommesse. Ad esempio, tramite sito-scommesse.it potrete leggere moltissime informazioni su alcuni dei migliori bookmaker attivi in Italia.

Tornando però a parlare di Gran Turismo, è il pilota albese Matteo Greco ad essersi aggiudicato a Monza il titolo di Campione Italiano Gran Turismo Endurance Pro-Am 2020 grazie alle straordinarie abilità dimostrate guidando la Ferrari 488 GT3 #3 di Easy Race.

Tuttavia, il 2020 si è dimostrato un anno fantastico per il giovane pilota dato che questo non è infatti il primo titolo che il campione si è guadagnato nel corso degli ultimi mesi. Sempre sul percorso di Monza, Greco aveva trionfato nella classe GT Cup del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.

I Dettagli Della Gara

All’inizio del weekend della gara, il pilota che rappresenta Easy Race aveva già guadagnato le prime posizioni nella graduatoria, accompagnato sempre dai compagni; l’italiano Mattia Michelotto e il singaporiano Sean Hudspeth.

C’è da dire che la vittoria non è stata del tutto una sorpresa, infatti Greco durante questa stagione aveva dimostrato un alto livello di competenze alla guida della Ferrari 488 GT3 che gli è stata affidata, portandola alla vittoria nella manche di Imola che aveva inaugurato il torneo, e arrivando poi al secondo posto a Vallelunga ed infine in terza posizione al Mugello.

La vittoria del titolo poteva solamente coronare una stagione piena di successi per il pilota albese.

Tornando a noi, durante la fase di qualifica Matteo Greco ha guidato nella seconda sessione segnando un tempo di 1’48.572, decisamente un risultato che ha poi spianato la strada ai compagni, permettendogli di finire come quarto di classe grazie a un tempo totale di 5:25.230.

Non si può negare che durante la competizione il team di Easy Race abbia mostrato i propri muscoli; Dopo l’inizio di gara di Michelotto, partito dall’undicesima casella, Greco ha subito preso il volante della Ferrari, attuando effettivamente una strategia ben pensata che ha permesso all’equipaggio di sfruttare al meglio la fase iniziale di safety-car.

Tuttavia, durante la fase di guida di Greco, non tutto è andato liscio. Un problema ad uno pneumatico ha rischiato di rallentare la gara del pilota ma, grazie al suo sangue freddo, il pilota albese ha gestito al meglio l’inconveniente ed ha attuato una rimonta vincente che gli ha permesso di guadagnare un vantaggio che ha poi ceduto a Sean Hudspeth. L’ultimo membro del team di Easy Race ha poi completato la gara finendo in sesta posizione, un risultato che è servito a confermare la certezza matematica del titolo di Campione.

Riguardo alla gara Matteo Greco afferma di poter essere davvero contento di aver guadagnato due titoli nel 2020 dato che questo era solamente il suo debutto con auto GT. Inoltre, il pilota ha commentato che il campionato italiano non poteva essere chiuso in modo migliore e di volersi godere il momento in attesa delle competizioni future