PayPal e criptovalute, qualcosa sta per accadere: il futuro dietro l'angolo

Paypal è uno dei conti online più utilizzati al mondo e forse nel prossimo futuro potrà essere la chiave di volta per capire a che servono veramente i Bitcoin. Centinaia di persone scelgono questo conto digitale per gestire le proprie risorse finanziarie.

Inoltre, questo conto viene utilizzato non solo da privati ma anche da e-commerce che vogliono offrire la funzione di cassa veloce e sicura ai propri clienti. Difatti, tale sistema è uno dei migliori dal punto di vista della sicurezza.

Come accennato in precedenza, sembra comunque che qualcosa si stia muovendo quando si parla di criptovalute come i bitcoin e Paypal. Il futuro è dietro l'angolo, ma quali sono le novità che si possono pronosticare? Ecco quello che c'è da sapere al riguardo.

Paypal e Bitcoin: quale svolta è in arrivo?

La bomba sembra essere arrivata nelle ultime settimane direttamente dagli Stati Uniti. Paypal si è decisa ad aprire le proprie porte alle criptovalute, mettendo tale metodo di pagamento a disposizione di tutti i suoi utenti. In che senso quindi, chi possiede un account Paypal potrà utilizzare le criptovalute?

Semplice, scegliendo queste valute virtuali come metodo di pagamento. In poche parole, i bitcoin potranno essere sostituiti a carte di credito, di debito oppure a conti bancari. Il sistema Paypal potrà integrare una sorta di portafoglio per le criptovalute e si potranno avere sempre sotto controllo in un unico posto.

Cosa significa questo in termini pratici? Ad esempio, se un sito accetta pagamenti con bitcoin e criptovalute, si potrà selezionare Paypal ed utilizzare quelle in proprio possesso per ottenere un prodotto o un servizio. L'azione sarà semplice ed immediata, senza procedure complicate o lunghe.

Perché questa mossa?

Il perché di questa mossa è stato spiegato dall'amministratore delegato Dan Schulman. Quest'ultimo ha chiarito agli utenti come il mondo si stia spostando rapidamente verso l'uso di valute digitali, concentrandosi sempre di meno sui contanti.

Da sempre Paypal è un sistema all'avanguardia ed innovativo, dunque non bisogna meravigliarsi più di tanto per la direzione intrapresa e la scelta in merito alle criptovalute.

Quali sono le criptovalute accettate da Paypal?

Al giorno d'oggi sono presenti centinaia di criptovalute differenti. Alcune sono sicure e consolidate, come i bitcoin, mentre altre sono poco stabili. Ad ogni modo, è bene specificare che Paypal ha deciso di integrare al proprio sistema sono determinate criptovalute.

Nel dettaglio, si potranno aggiungere al proprio portafoglio online valute digitali come i già citati Bitcoin, i Litecoin, Ethereum ed anche i Bitcoin Cash, originariamente nati dai Bitcoin ma ora diventati una vera e propria valuta a sè stante.

Questo dovrebbe rassicurare tutti gli utenti Paypal in merito alla sicurezza della piattaforma. Molti potrebbero temere che quest'associazione possa indebolire il portale o attirare hacker indesiderati. Tuttavia, come già detto, queste sono criptovalute ormai molto comuni e consolidate, sicure per così dire. In definitiva, se qualcuno aveva qualche dubbio in merito a tale accostamento ora sa che non deve temere nulla.

Ricapitolando, le criptovalute accettate attualmente da Paypal che verranno rese disponibili a breve sulla piattaforma sono:

Bitcoin

Litecoin

Ethereum

Bitcoin Cash

Cosa significa questo per i bitcoin?

A questo punto è opportuno analizzare cosa può significare questo per i bitcoin. Per molti tale mossa potrebbe essere una vera svolta per l'intero mondo delle criptovalute. In un certo senso, si tratta di un passo in avanti per queste risorse economiche. Perché? Ebbene, sicuramente grazie a quest'implementazione ora le criptovalute diverranno più accessibili per tutti.

Ciò vuol dire che il futuro si sta avvicinando e sembra proprio che le criptovalute possano rappresentare una vera e propria alternativa alle banconote ed ai pagamenti con carte di credito.

D'altro canto, occorre considerare anche il rovescio della medaglia. Il valore dei bitcoin e delle criptovalute è sempre stato alto fino a questo momento proprio perché queste erano merce rara. Non molti avevano un portafoglio per criptovalute, anzi, la maggior parte della popolazione era all'oscuro di tali valute virtuali.

Dunque, non è difficile pronosticare un eventuale ribasso delle quotazioni di bitcoin & co nel prossimo futuro. In ultima analisi quindi, questa mossa dovrebbe far riflettere tutti gli investitori che possiedono bitcoin ed altre monete virtuali.