Sicurezza in magazzino: l'importanza della formazione dei lavoratori e dell’utilizzo di strumenti certificati

La salute e la sicurezza dei lavoratori sono obiettivi da perseguire senza se e senza ma. Il primo tassello per una corretta applicazione di questi concetti fondamentali è rappresentato dalla creazione di una cultura della prevenzione, che deve essere comune tanto ai datori di lavoro quanto ai dipendenti. Per riuscirci, è fondamentale formare e informare, a tutti i livelli.

In generale, ma specialmente per quanto riguarda il settore della logistica e dei magazzini industriali, il lavoratore che accede quotidianamente negli spazi operativi non è un soggetto passivo, ma un protagonista attivo. Questo significa che il lavoratore deve conoscere nei minimi dettagli l'ambiente di lavoro in cui è chiamato a operare, le procedure corrette, i macchinari che deve utilizzare e i dispositivi di sicurezza personali, così da poter partecipare attivamente alla corretta valutazione dei rischi e alla prevenzione in azienda.

Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro

Questa “compartecipazione” imprenditore-dipendente in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro è ribadita anche dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, che indica le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, integrandole con le misure di sicurezza previste per ogni specifica tipologia di rischio o settore di attività. Tra le direttive contenute dal Testo rientra anche il ruolo fondamentale svolto dalle attività di formazione pensate per i lavoratori e per tutti i soggetti interessati dalla prevenzione in azienda.

Tra i tanti fattori da perseguire in tema di salute e prevenzione sul posto di lavoro c’è una attenta e corretta valutazione dei rischi. Tra le possibili criticità da monitorare rientrano anche quei rischi derivanti da particolari condizioni del lavoratore: dallo stress allo stato di dolce attesa di una donna, fino alle problematiche legate alle differenze di genere ed età. Qualsivoglia criticità (o rischio) deve essere riportata in un apposito documento - il documento di valutazione dei rischi (DVR) - che deve indicare anche le mansioni che espongono i lavoratori a eventuali rischi specifici.

L'importanza di strumenti certificati in magazzino

In tema di prevenzione del rischio in magazzino, alla responsabilità delle persone e al rispetto delle procedure bisogna aggiungere un altro fattore di fondamentale importanza: la dotazione di strumenti di qualità e la corretta manutenzione del parco macchine, per consentire un lavoro in sicurezza durante l’utilizzo e nel lungo periodo. Tra le strumentazioni più importanti del magazzino rientrano certamente i sistemi di sollevamento e gli altri macchinari di movimentazione delle merci, possibilmente dotati di sistemi di riconoscimento del pericolo. Questi consentono di ottimizzare le prestazioni azzerando imprevisti e malfunzionamenti tecnici, anche quando si sollevano carichi pesanti o si opera a diversi metri di altezza dal suolo.

