Scrittorincittà: il pubblico ha premiato anche l'edizione "tutta virtuale"

Lunedì 16 novembre si chiude con un appuntamento extra, che vedrà

protagonisti Giorgio Gori, Francesco Cancellato e Federico Borgna, la XXII edizione di scrittorincittà.

Anche quest’anno – o forse quest’anno più che mai – il festival ha registrato un’entusiasta e affettuosa partecipazione del pubblico, che ha seguito con attenzione i quasi 150 appuntamenti con scrittori, giornalisti, critici e protagonisti della letteratura, dello sport, del cinema e della musica, trasmessi sul sito e sui canali social della manifestazione. Estremamente positivo anche il riscontro ricevuto per gli incontri dedicati alle scuole, che hanno visto la partecipazione degli studenti di ogni ordine e grado.

“Quest'anno scrittorincittà ha dovuto mantenere le distanze e fare inevitabilmente i conti con una realtà nuova – dichiara l’assessora Cristina Clerico – il fermento di autori e lettori transumanti per le vivaci vie cittadine, a cui le precedenti edizioni ci avevano abituato, ha ceduto il passo di fronte alle inquadrature di scrittori e moderatori che, in un contesto intimo fatto di immancabili librerie o di curiose quinte, hanno alimentato dibattiti e confronti. Nonostante la novità del proscenio, scrittorincittà ha saputo preservare e mantenere la propria essenza più profonda imperniata su centinaia di incontri dai dialoghi appassionati e dalle moderazioni convincenti. La possibilità di accedere agli incontri da remoto ha inoltre consentito agli utenti di vedere (e rivedere), in qualsiasi momento, gli eventi ai quali non avevano potuto prendere parte, magari perché concomitanti con quelli prescelti. Scrittorincittà ha mostrato la capacità delle grandi manifestazioni di adeguarsi ai cambiamenti, anche ai più imprevedibili”.

Il filo conduttore di quest’anno, intorno al quale autori italiani e stranieri sono stati come sempre chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi, è stato Prossimo, tema scelto in tempi non sospetti e che negli ultimi mesi ha assunto nuovi significati e accezioni. Prossimo, vicino, così vicino da non poterlo evitare. Prossimo, l’inevitabile, ciò che arriva, ciò che ti trovi addosso, anche quando non lo pensi, anche quando non lo vuoi, com’è successo un po’ a tutti quest’anno. Prossimo, come la prossima edizione del festival, con l’augurio che possa tenersi dal vivo, che pubblico e autori possano essere di nuovo fisicamente prossimi. Programmando scrittorincittà 2020 all’insegna del tema “Prossimo”, l’organizzazione aveva

immaginato un’edizione ibrida, con incontri in presenza e online, come sempre per tutte le fasce d’età, mantenendo inalterato il cuore della manifestazione: far incontrare autori, libri e lettori. La disponibilità da parte di scrittori, artisti ed editori nei confronti delle soluzioni di volta in volta proposte per adattare il programma in base alle disposizioni nazionali e regionali che si sono susseguite è stata grandissima, ma la curva dei contagi ha costretto a ripensare ancora una volta la manifestazione, che si è svolta interamente online.

In cinque giorni, il festival ha dato voce a quasi 200 ospiti – italiani e stranieri – che sono stati chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni età in incontri pensati per mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna e chi racconta, con modalità sempre diverse e originali.

Tra gli ospiti che hanno arricchito questa edizione di scrittorincittà: Abdullahi Ahmed, Enaiatollah Akbari, Ambra, Daniele Aristarco, Corrado Augias, Silvia Avallone, Lorenzo Baglioni, Alessandro Barbero, Orietta Berti, Tito Boeri, Raoul Bova, Nicola Brunialti, Francesco e Gianrico Carofiglio, Manlio Castagna, Lia Celi, Mathilde Chapuis, Yeniffer Lilibell Aliaga Chávez, Don Luigi Ciotti, Gherardo Colombo, Anna Dalton, Andrea De Carlo, Narcissa V. Ewans, Tiziana Ferrario, Sara Gama, Alessia Gazzola, Fabio Geda, Pietro Grasso, Thomas Gunzig, Simonetta Agnello Hornby, Riccardo Iacona, Marco Imarisio, Gad Lerner, Loredana Lipperini, Elena Loewenthal, Vito Mancuso, Giovanna Mantegazza, Elisa Mazzoli, Luca Mercalli, Maurizio Molinari, Michela Murgia, Cristina Petit, Telmo Pievani, Giuliano Pisapia, Veronica Yoko Plebani, Massimo Polidoro, Lia Quartapelle, Massimo Recalcati, Sergio Rizzo, Mary Robinson, Filippo Roma, Clara Sánchez, Joni Seager, JeanFrançois Sénéchal, Beppe Severgnini, Agnese Sonato, Federico Taddia, Licia Troisi, Andrea Vitali, Virginia Volpi, Andrea Zorzi.