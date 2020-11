Fossano, sono stati fatti scendere dal treno "di peso" dalle autorità intervenute: due assoluzioni e una condanna

Erano in due e senza biglietto i ragazzi che nel febbraio 2018 alla stazione di Fossano sono stati fatti scendere dal treno dalle autorità intervenute “prendendoli di peso”. Questo, l’episodio portato all’attenzione del Tribunale di Cuneo, i cui imputati sono due ragazzi extracomunitari residenti a Ceva.

Durante la manovra di discesa uno di loro, V.E., chiamato a rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha spintonato il Carabiniere intervenuto per farlo scendere. Insieme a U.O. è accusato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità: i due non hanno infatti fornito i loro documenti ma si sono limitati a dire “Siamo in regola”.

Nella requisitoria il pubblico ministero ha chiesto due settimane di arresto per U. O., mentre V.E. ha visto l’estinzione del reato per oblazione, avendo provveduto al pagamento dell’ammenda. Per ciò che concerne l’accusa di resistenze a pubblico ufficiale sono stati chiesti 6 mesi di reclusione.

“Non mi risulta esista una norma il cui contenuto imponga che un soggetto sprovvisto di biglietto debba scendere dal treno - ha proseguito l’arringa difensiva- Quella di V. E. è stata una reazione del tutto scriminante, in quanto ha reagito a un’azione che l’appuntato non poteva esercitare”.

L’udienza si è conclusa con una sentenza che assolve entrambi gli imputati dall’accusa di “rifiuto d’indicazioni sulla propria identità” e che condanna V.E. a 4 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali.