Ceva: anziano a processo per lesioni stradali a danno di due ragazze appena maggiorenni

Si è svolto in questi giorni il procedimento che vede imputato un anziano, L.C.L. , sotto accusa di lesioni stradali nei confronti di due ragazze di Ceva che, nell’agosto 2018, sono rimaste coinvolte con lui in un grave incidente.

All’epoca dei fatti le due erano appena maggiorenni. Un pomeriggio di agosto erano partite da Ceva per recarsi a Massimino a bordo di un motorino: entrambe avevano il casco. Durante il tragitto la macchina davanti a loro, un Panda alla cui guida c'era L.C.L., avrebbe inaspettatamente inchiodato senza segnalarlo. La conducente avrebbe inutilmente tentato di schivare l’auto sterzando verso il centro della strada; ferita, ha dovuto affrontare sette mesi di riabilitazione. L’amica invece, seduta dietro, ha riferito di non ricordare nulla: “Ho avuto dieci fratture alla faccia, tra cui il naso e la caduta della mascella e una vertebra. Ho perso la vista all’occhio destro”. Per quest’ultima l’assicurazione di L.C.L. avrebbe fornito il pagamento delle spese mediche.

A detta delle due ventenni però nessuna di loro avrebbe davvero ottenuto il risarcimento. Dai rilievi e all’arrivo degli inquirenti, l’auto è stata trovata accostata a destra, con le ruote dal lato destro fuori dal margine della carreggiata: il veicolo probabilmente aveva accostato da quel lato e il ciclomotore aveva impattato. La macchina è stata sottoposta a sequestro.

Si attende il prossimo 26 novembre per l’ascolto degli altri testimoni.