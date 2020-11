Fratelli d'Italia: nasce il coordinamenti cittadini della Gioventù nazionale

Fratelli d’Italia annuncia con piacere la costituzione formale del primo Coordinamento Provinciale di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile del partito, guidato da Alberto Deninotti. Nel panorama politico attuale, Fratelli d’Italia è il partito che più di ogni altri ha da sempre investito e scommesso pienamente sui giovani: il futuro del nostro splendido Paese richiederà sempre di più amministratori preparati e competenti, capaci di mettersi in gioco e di rispondere a tutte le istanze e le esigenze che provengono dai cittadini. Il Coordinamento sarà presente sul territorio dell’intera provincia, con circoli in tutte le principali realtà. Il Coordinatore Alberto Deninotti sarà aiutato da due Vice Coordinatori, Alessandro Crosetto e Giovanni Fenoglio, e dal Responsabile per i rapporti con il coordinamento nazionale Vittorio Capobianchi. A livello territoriale, sono costituiti quattordici circoli locali:

- a Cuneo guidato da Simone Dutto

- a Savigliano guidato da Christian Panero

- a Saluzzo guidato da Matteo Peirone

- a Mondovì guidato da Filippo Caramelli

- a Bra guidato da Tiberio Lamberti

- a Verzuolo guidato da Andrea Zavatteri

- a Garessio e in Val Tanaro guidato da Mattia Andreis

- a Limone Piemonte e in Val Vermenagna guidato da Davide Bosi

- a Marene guidato da Antonio Quaranta

- a Racconigi guidato da Giulia Porchietto

- a Boves guidato da Niccolò Valente

- a Cavallermaggiore guidato da Davide Giordana

- a Busca guidato da Stefano Ponzone

- nelle Langhe guidato da Alessio Scavino.

“Con l’aiuto del partito, siamo giunti alla creazione del coordinamento provinciale. Gioventù Nazionale si vuole proporre in Provincia di Cuneo come la Generazione Nuova, pronta ad ascoltare ed apprendere le materie dall’assemblea costituente, in modo da impegnarsi a creare il futuro del partito partendo da una solidissima collaborazione con chi ha contribuito con il proprio lavoro a farlo crescere. Ad oggi, il gruppo è formato da oltre cinquanta ragazzi e ragazze in tutta la provincia di Cuneo. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti i nuovi coordinatori cittadini, che sapranno fare un eccellente lavoro a fianco dei circoli di Fratelli d’Italia già esistenti. Ci tengo molto a ringraziare Guido Crosetto, William Casoni, Monica Ciaburro, Paolo Bongioanni e l’intero partito per l’aiuto e il sostegno fondamentale che ci hanno dato.” commenta il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Alberto Deninotti.

Tutti i ragazzi al di sotto dei trent’anni che vogliano avvicinarsi alla politica e che siano interessati a entrare a far parte di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale possono contattarci via mail all’indirizzo fratelliditalia.provcuneo@gmail.com o telefonicamente al numero 3397270056. I cittadini che desiderino avere maggiori informazioni sulla nostra attività politica e sulle iniziative proposte sull’intero territorio provinciale, possono consultare il nostro sito internet www.fratelliditaliacuneo.com, dove sono pubblicati inoltre i contatti di tutti i circoli della Provincia di Cuneo, la nostra pagina Facebook Fratelli d’Italia - Provincia di Cuneo o la nostra pagina Instagram @fratelliditalia_cuneo.