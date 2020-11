Mondovì: la dottoressa Baracco cessa l'attività

Gli assistiti in carico al sanitario dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico di medicina generale operante nell’ambito territoriale di Mondovì recandosi a partire dal 20 novembre (muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, della delega nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato corredata dalla fotocopia del documento d’identità) presso lo sportello di scelta/revoca c/o Ospedale di Mondovì Via San Rocchetto, 99 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 (orario continuato)