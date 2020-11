Alba: anche l'IISS "Cillario Ferrero" al salone dell'orientamento di Genova

Il giorno 11 novembre l’IISS “P.Cillario Ferrero” con l’indirizzo gestione delle acque e risanamento ambientale ha partecipato ad un evento del salone "OM Orientamenti Antico Porto Genova", a cura del Ministero dell’Istruzione. Ha introdotto l’evento il dott. Fabrizio proietti, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MI e moderato la dott.ssa Elena Gaudio, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MI . Scopo dell’evento è stata illustrare il nuovo indirizzo professionale “Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale” sottolineando la novità e le peculiarietà di questo nuovo percorso di studi e la richiesta di un profilo di questo tipo nel mondo del lavoro. All’intervento hanno partecipato altre scuole che presentano all’interno della loro offerta formativa l’indirizzo G.A.R.A. nelle persone delle rispettive dirigenti, l’ IIS “C. Rosatelli” di Rieti, Capofila della rete G.A.R.A. e IIS “Cavour –Marconi – Pascal” di Perugia.

La dott.ssa Paola Boggetto, Dirigente dell’IISS P. Cillario Ferrero ha focalizzato nel suo la Mission di un istituto professionale, “conseguire una solida base di istruzione generale e nel contempo sviluppare adeguate competenze tecnico-professionali per rispondere alle esigenze del proprio territorio”. Ha poi individuato le azioni necessarie per realizzare la Mission, formare, creare relazioni, ampliare gli orizzonti e costruire competenze specifiche per il lavoro.

Su questo si sono avvicendati i relatori, figure preziose che collaboreranno quest’anno con l’indirizzo A partire è stato David Risi della Risingtech- Eilat-Israele presentando il progetto Hands Across Water” Twinning Side by Side. David è membro del Rotary di Eilat ed il suo presidente, Sig. Eyal Yaìsh, insieme al presidente del Rotary di Alba Enrico Strada e al Dott. Cesare Girello sostengono questo progetto che vedrà coinvolti i ragazzi G.A.R.A. come Istituto insieme ad una scuola di Eilat.

A seguire la prof.ssa Galvagno Rosanilla che ha presentato una interessante proposta di formazione “ A tu per tu con l’oro blu” progettata in team con gli insegnanti di indirizzo, proposta vincitrice del Bando Bravi in Ricerca 2020 della CRC e realizzata da DeA formazione.

Sono entrati poi in gioco gli Enti e le Aziende che dialogando con il nostro Istituto creando sinergie per creare una figura professionale con competenze che, recependo le direttive ministeriali, si calino poi nella realtà del territorio albese.

Il dottor Enrico Rivella di Arpa Piemonte ha illustrato gli aspetti legati all’ambiente acquatico e alla biodiversità usando come esempio uno studio e attività realizzate in altri contesti territoriali, area risicola del vercellese mostrando il risultati dell’osservazione della qualità dell’acqua e dello stato dei corsi d’acqua, controllando i superamenti SQA per i prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee, i principi attivi trovati nei canali irrigui e quella che sarebbe, sarebbe perché sempre più rara, vegetazione acquatica a causa discassi, inquinamento ed eutrofizzazione. Proprio il monitoraggio di quest’ultima potrebbe essere diventare una interessante azione dei giovani studenti del G.AR.A.

Claudio Careglio, responsabile del sistema idrico EGEA ha invece illustrato organizzato il ciclo idrico integrato del territorio seguito dalle tre società del gruppo, il servizio acquedotto comprensivo della gestione di numerosi impianti per la potabilizzazione di acqua superficiale, di falda profonda e di sorgente e i controlli sulla qualità dell’acqua distribuita e restituita all’ambiente. Particolarmente efficace nella sua presentazione la parte riguardante i profili professionali richiesti, servizio acquedotto, servizio fognatura-depurazione, servizio qualità acqua potabile e di scarico e le industriale, primo lavoro in Enichem Agricoltura come tecnico d’impianto, dopo dieci anni modalità con cui le aziende possono collaborare con le scuole per informare sulle esigenze del servizio, sulla sua evoluzione sulle normative che ne regolano l’erogazione, la creazione di percorsi di stage e l’inizio di un percorso di confronto azienda/docenti.