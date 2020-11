Sci alpino femminile: ultimi allenamenti a Cervinia per Bassino e compagne prima della partenza per Levi

Ultimi giri in pista a Cervinia prima della partenza verso la Finlandia fissata per mercoledì 18 novembre per le azzurre in vista del doppio slalom di Levi di sabato 21 e domenica 22 novembre.

Impegnate naturalmente le sette convocate dall'allenatore responsabile Matteo Guadagnini, ossia Irene Curtoni, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Marta Bassino, Federica Brignone e Serena Viviani.

Sofia Goggia, che non prenderà parte alle gare di Levi, rimane invece sul ghiacciaio al confine fra Italia e Svizzera per allenarsi fino a giovedì 19 novembre con il direttore tecnico Gianluca Rulfi, in compagnia del team delle polivalenti con Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Verena Gasslitter, Roberta Melesi e Laura Pirovano, accompagnate dall'allenatore resposnabile Giovanni Feltrin e dai tecnici Paolo Deflorian e Paolo Stefanini.