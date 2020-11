Mondovì: "A gatagnàu", la raccolta poetica tutta al femminile incentrata sulla perdita dei contatti diretti tra le persone

“Un poker di poetesse” è considerato dal prof. Casarino il volume e nel presentarlo ricorda: “E’ bello e importante scrivere poesie. Soprattutto oggi, in questo presente apparentemente cosi impoetico, in cui cifre e immagini la fanno da padroni assoluti e la parola troppo spesso abbandona il campo, sconfitta prima ancora di provare a combattere. E un’operazione inattuale, scrivere poesie: certamente, ma proprio per questo preziosa. Ed e del pari bello e importante leggerle, concedersi tempo per delibare qualche verso, indugiare su qualche suggestione che la voce dell’autore ha saputo trasmetterci, cedere a questo positivo, confortante contagio. Ma qui non di autori, ma di autrici si tratta: la poesia non e monopolio esclusivo del “poeta- maschio”, ma sin da epoche remote e – ne potrebbe essere diversamente – espressione anche di ragazze, donne, signore. Poetesse, dunque – e per giunta scrivono in vernacolo! –, che in una raccolta precedente si sono definite gate marele, cioe “gattine stregate”, ma credo sia meglio dire “gattine magiche, fatate”. E qui rimarcherei gia due elementi, che costituiscono due potenziali chiavi di lettura: la felinità (tante volte accostata e apparentata alla femminilità) e la magia, cioé l’incanto e lo stupore. Secondo me, e proprio dal connubio di tali elementi che nasce l’originalità di queste quatto voci, un “poker” di poetesse, attive già da tempo, che hanno dato alle stampe ciascuna le proprie liriche, con prefazioni di importanti critici. Io mi limiterò qui a dar conto prima di quelli che, a mio giudizio, sono gli elementi, direi i denominatori comuni, di tutte e quattro”.

Più oltre Casarino focalizza sulle particolarità, e sono molte, delle poetesse. Dati i divieti di riunioni, la pubblicazione sarà presentata al pubblico in primavera prossima, se le limitazioni degli incontri si supereranno.