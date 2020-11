Volley femminile: Serie A1, posticipato l’inizio del girone di ritorno

L'assemblea delle società della Lega Pallavolo Serie A Femminile, riunitasi in videoconferenza (30 i club presenti), ha stabilito alcune modifiche relative ai campionati in corso.

In Serie A1 è stato deciso di posticipare l’inizio del girone di ritorno a mercoledì 16 dicembre e rimandare a data da destinarsi la disputa dei quarti di finale di Coppa Italia, inizialmente previsti per il 2 e 6 dicembre, così da consentire fino al 13 dicembre il recupero delle gare (14) del girone di andata rinviate.

Novità anche per la A2: i Club hanno approvato lo spostamento a gennaio delle giornate di Regular Season previste originariamente l’8, il 26 e il 30 dicembre, lasciando comunque facoltà alle squadre che avessero già programmato le trasferte di giocare nelle date definite a inizio stagione. Il limite temporale entro cui disputare la prima fase è stato posticipato a domenica 31 gennaio. Un nuovo confronto tra le società è previsto dopo il 20 dicembre per ragionare sulla programmazione della 2^ fase del Campionato (Pool Promozione e Salvezza) e dei Play Off.

In apertura di seduta Roberto Mignemi, Direttore Generale di Roma Volley Club, è stato eletto Consigliere di Lega per la Serie A2, subentrando al dimissionario Carmelo Borruto (Volley Academy Sassuolo).