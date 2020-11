Volley maschile A2 - Cuneo cede contro la capolista Ortona, Preti: "Materiale su cui lavorare in settimana"

Serata appannata per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo in trasferta a Ortona con la capolista. I padroni di casa si aggiudicano la 5^ giornata in tre set (25-22/25-21/25-20), in un match dove entrambe le compagini sbagliano molto, a partire dal servizio che vede 14 errori per gli ortonesi e 13 per i cuneesi.

Lo starting six di Cuneo: Pistolesi (K) palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Tiozzo e Preti schiacciatori; Catania (L). Coach Lanci schiera: Pedron palleggio, Cantagalli opposto, Simoni (K) e Menicali al centro, Carelli e Marinelli schiacciatori; Toscani (L).

I ragazzi di coach Serniotti partono sottotono nel primo set, poi trascinati da Preti in attacco e Wagner al servizio recuperano e passano in vantaggio (15-17). I troppi errori dei biancoblù e la determinazione di Ortona portano al 25-22 che vale l’1-0 per i padroni di casa.

Nella seconda frazione sono ancora Simoni e compagni ad allungare (6-3) costringendo i cuneesi alla ripartenza in salita che riesce nuovamente con il turno al servizio dell’opposto brasiliano e il muro di Codarin su Cantagalli (10-11). Mantiene il gap Tiozzo (13-15), ma con Pedron alla battuta i padroni di casa recuperano e sorpassano (17-15). Entra Galaverna per Preti, il gioco procede punto a punto fino al 20 pari, quando Ortona mette a segno un break di 4 punti con Cantagalli, Marinelli e Capitan Simoni (24-20) che porta al set ball, ma è lo stesso opposto ortonese ad annullarlo con un servizio che termina in rete. Coach Lanci decide di dargli fiato e inserisce Pesare, poi la diagonale di Marinelli chiude il set con il parziale 25-21.

Alla ripresa coach Serniotti schiera Bonola al centro con Sighinolfi e Galaverna resta in formazione con Tiozzo. Inizio di set equilibrato, poi l’ottima ricezione di Bisotto, che si intervalla con Catiana, dà l’occasione a Capitan Pistolesi di servire bene Wagner che con una buona diagonale porta Cuneo in vantaggio (4-5). Cuneo fallosa regala il rientro di Ortona e coach Serniotti cambia regista, inserendo Gonzi per Pistolesi (7-5). Sul 14-11 la panchina cuneese chiede il time out, al rientro Bisotto riceve un servizio difficile di Catagalli e Gonzi serve alla perfezione un primo tempo per Bonola che si fa trovare pronto (14-12). Codarin entra per Sighinolfi al cambio palla successivo ristringe il gap ortonese, seguito dalla parallela di Tiozzo (15-14). Tuttavia i padroni di casa più lucidi allungano con Menicali e Marinelli (18-14) e Serniotti esaurisce i time out. Il set procede punto a punto, ma il vantaggio ortonese non viene più recuperato e sebbene Tiozzo annulli il primo match ball è proprio il muro di Menicali sull’attacco dello schiacciatore biancoblù a chiudere il set 25-20 e consegnare la vittoria per 3-0 alla Sieco Service Ortona.

Al termine dell’incontro Alessandro Preti: «Abbiamo impattato male l’inizio della partita, commettendo troppi errori, poi ci siamo ripresi mostrando a sprazzi un gioco alla pari, purtroppo però è mancato lo sprint finale in tutti i set. Sicuramente abbiamo materiale su cui lavorare in settimana, soprattutto sull’approccio mentale alla partita. Dobbiamo trovare le nostre certezze di gruppo in campo, per farci trovare pronti la prossima volta che si presenterà questa situazione. Dovremo cancellare quanto prima questa sconfitta e preparare al meglio i prossimi impegni».

Prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo sarà domenica 22 novembre alle ore 18.00 in trasferta con Lagonegro.

Sieco Service Ortona - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-22/25-21/25-20)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pistolesi, Wagner 13, Sighinolfi 3, Codarin 7, Tiozzo 5, Preti 8, Catania (L); Bonola 2, Galaverna 4, Gonzi, Bisotto (L). N.e. D’Amato, Chiapello. All.: Roberto SerniottiII All.: Marco Casale Ricezione positiva: 48%; Attacco: 43%; Muri 4; Ace 5.

Sieco Service Ortona: Pedron 3, Cantagalli 23, Simoni 5, Menicali 6, Carelli 5, Marinelli 9; Toscani (L); Pesare. N.e. Fabi, Rovetto, Del Fra. All.: Nunzio Lanci.II All.: Mariano Costa. Ricezione positiva: 60%; Attacco: 55%; Muri 5; Ace 6.

Arbitri: Mariano Gasparro, Davide Morgillo.

Durata set: 27‘, 27‘, 26‘.

Durata totale: 80‘.