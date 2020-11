"In Francia, sul virus, è mancata l'informazione: noi italiani ci lamentiamo tanto ma abbiamo gestito meglio di altri questi ultimi mesi"

“Non ho apprezzato la gestione della crisi Covid da parte del governo francese. C’è stata mancanza d’informazione completa sin da marzo, quando già l’Italia aveva instaurato il lockdown qui non se ne parlava neppure”.

La situazione di “stop forzato” - per quanto necessario – data dalla pandemia può anche essere occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. È il caso di Alberto Baudena, ricercatore cuneese da diversi anni in Francia per ragioni di vita e lavoro, che avevamo già intervistato in passato perché presente a Parigi nei tragici giorni dell’attentato terroristico al Bataclan: l’abbiamo ricontattato in questo secondo lockdown chiedendogli uno sguardo sulle terre d’Oltralpe.

“La Francia ha dati davvero impressionanti, è ed è stato uno dei paesi europei più colpiti dalla pandemia – racconta Alberto - . Le restrizioni sono molto simili a quelle presenti in Piemonte attualmente; per esempio da quando sono tornato a Nizza (il primo periodo di confinamento, quello di marzo, l’ho vissuto con la mia fidanzata a Bordeaux) ho iniziato con lo smartworking e a ridurre davvero al minimo indispensabile gli spostamenti, come la maggior parte delle altre persone. Anche se, devo dire, la popolazione francese aderisce con molta più tranquillità e lassismo di quella italiana alle misure di protezione sanitaria”.

Una reazione che non stupisce Alberto – così come non lo stupiscono i dati del contagio in Francia – e che lui ricollega proprio alla mancanza di informazione: “Non è la prima volta che la Francia agisce in questo modo, mi è stato spiegato che anche dopo il disastro di Chernobyl il governo ha tardato a spiegare alla popolazione i possibili rischi sanitari”.

“Siamo partiti tardi, quindi – ci spiega - . Quest’estate, poi, c’è stato un vero e proprio battage sul fatto che la crisi fosse completamente conclusa e che fosse necessario ritornare immediatamente alla normalità; da metà giugno fino a fine agosto mi è stato addirittura impedito di proseguire con lo smartworking, nonostante le mie richieste. Con l’aumento dei casi di settembre, ora, pare si siano dati una mossa e siano ritornati un po’ indietro. Anche se di nuovo, a una settimana dall’inizio del secondo lockdown, una mail del rettore della Sorbonne stabiliva che lo smartworking si potesse fare soltanto per due giorni a settimana”.

“Quel che ho capito abitando all’estero per buona parte della mia vita è che in Italia ci sottovalutiamo molto – aggiunge ancora Alberto - . Ma quello in cui siamo davvero primi al mondo è lamentarci: tutti si lamentano, continuamente, anche senza cognizione di causa. L’Italia ha gestito bene, e comunque molto meglio della Francia, la situazione pandemica nel corso dei mesi”.

Ma Nizza e la Francia, purtroppo, in questo 2020 non fanno rima solo con il Covid. Diversi sono stati i momenti di tensione, relativi a un apparente rigurgito del terrorismo religioso estremista. “Io abito poco fuori Nizza, in un paesino e non ero presente il giorno dell’attentato, ma avendo già vissuto in modo indiretto, in passato, l’esperienza degli episodi al Bataclan di Parigi posso ben immaginare l’impatto psicologico che possa aver avuto sui residenti” racconta Alberto.