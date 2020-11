Bra, all’Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” si pensa al futuro con la fase di orientamento scolastico

In questo tempo di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, c’è chi pensa al futuro. È il caso dell’Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” di Bra che punta ad essere destinazione di giovani che vogliono far emergere il loro talento e dare voce alla loro passione. La campagna di orientamento scolastico, nell’epoca del Covid-19, sarà online e le offerte formative saranno illustrate sui social.



Il dirigente Gianluca Moretti e tutto il corpo docenti hanno pensato a questo tipo di iniziativa per accompagnare le famiglie e gli studenti delle classi “terza media” nel percorso che li porterà tra qualche mese a scegliere il loro nuovo corso di studi.



Un’occasione da cogliere al volo per tutti i giovani chiamati al grande salto, perché avere le idee chiare su quale indirizzo scegliere è molto importante per la creazione del proprio profilo, sia personale che professionale.



La forza dell’Istituto “Velso Mucci” è la pluralità di proposte, con le quali è difficile competere, grazie al costante impegno reso da tutte le componenti scolastiche per una scuola all’avanguardia, connessa, inclusiva ed attrattiva.



Gli obiettivi? Istruzione, qualità, motivazione: parole chiave importanti ed estremamente ambiziose, ma necessarie per far crescere i giovani che vedono il futuro dietro l’angolo. Utilizzando le più moderne metodologie e strategie didattiche ed avvalendosi di una consolidata rete di rapporti con le aziende del territorio, l’Istituto si pone come una delle realtà più significative del comprensorio provinciale e non solo.



Ma andiamo con i dettagli: per partecipare agli appuntamenti si deve cliccare sulle pagine social della scuola: Instagram, istitutomuccibra; Facebook, Istituto Statale “Velso Mucci” - Bra.



Provare per credere nelle date dedicate all’orientamento: venerdì 20 e domenica 29 novembre, alle ore 18; sabato 12 e 19 dicembre, alle ore 10.



E per maggiori informazioni si può partecipare agli Open Day ONLINE scuole Bra domenica 13 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle ore 15 alle18; sabato 9 gennaio dalle ore 15 alle 18.



Tutto chiaro, sì?