Bra, il Caffè Letterario è online al fianco dell’Associazione “Noi come Te. Donne operate al seno”

Il Coronavirus non ferma le donne: il Caffè Letterario di Bra scende in campo per sensibilizzare il proprio pubblico su un tema importante come quello del tumore al seno, che colpisce una donna su nove.



Obiettivo: far capire che la malattia si può vincere con la prevenzione e dei corretti stili di vita. Per questa ragione, l’evento culturale firmato da Silvia Gullino (già testimonial con l’hashtag #fatelevedere per promuovere visite senologiche periodiche) si è schierato con “Noi come Te. Donne operate al seno”, associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, basata sul volontariato e attiva su tutto il territorio braidese per salvaguardare la salute femminile in un momento in cui la pandemia ha gravemente rallentato gli screening.



Solo durante il 2019, sono state circa 53mila le donne che hanno riscontrato una diagnosi di tumore al seno. In tutto sono 850mila quelle malate, di cui 32mila con un carcinoma in stadio avanzato.



Tuttavia una buona notizia c’è. Anche se il “mese rosa” di ottobre è terminato, la campagna d’informazione continua giovedì 19 novembre, alle ore 21, sul Gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”. Ospite del salotto virtuale di Silvia Gullino sarà la presidente di “Noi come Te”, Norma Costantino che ha deciso di dedicare la propria vita a sostegno delle donne che hanno affrontato o stanno affrontando sulla propria pelle un tumore al seno.



Un impegno tradotto in testimonianza e nell’invito a non perdere tempo, perché anche il tumore più forte e cattivo, se viene preso nella fase iniziale può essere sconfitto. Com’è che si dice? Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare!