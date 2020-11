Bra: oltre 70 nuovi alberi in città per la lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento

Ogni anno la Città di Bra aderisce alla Giornata nazionale degli Alberi (21 novembre), istituita nel 2013 per celebrare il loro indispensabile contributo alla vita. Lo fa con una serie di iniziative rivolte alle scuole, per insegnare fin dall’infanzia l’importanza dei polmoni verdi del pianeta, e con un programma di piantumazione e manutenzione che si svolge nell’arco dell’intero anno, in coerenza con il redigendo Piano del verde cittadino.

"Gli alberi, oltre a rappresentare un indubbio miglioramento paesaggistico delle nostre città, svolgono importanti servizi ecosistemici alla collettività, come la riduzione della temperatura attraverso l'ombreggiamento, ritenzione idrica, riduzione dell'inquinamento e assorbimento dell'anidride carbonica; grazie a quest'ultima capacità sono uno degli strumenti più efficaci e insieme più economici per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, la maggiore sfida che sta affrontando l'umanità in questi anni, e in tal senso uno dei migliori investimenti per il futuro" – commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’Ambiente Daniele Demaria. - "L'impegno e l’attenzione dell'Amministrazione comunale di Bra in tal senso è e sarà alto: a testimonianza di questo obiettivo, le risorse straordinarie per il verde nell’ambito del Piano Triennale degli Investimenti sono state raddoppiate. E’ inoltre allo studio un regolamento per consentire la piantumazione da parte di privati su aree verdi comunali, per consentire un ulteriore incremento di questa risorsa”.