Carrù conferma la storica Fiera del Bue Grasso: niente pubblico, premiazioni in diretta streaming

Carrù si prepara per la fiera del Bue Grasso 2020, un'edizione diversa, in forma essenziale, che punterà però a valorizzare la tradizione attraverso l'uso dei social, in attesa di tornare a festeggiare in presenza il prossimo anno.

La 110^ edizione della fiera andrà in scena giovedì 10 novembre, presso l’ala Borsarelli in piazza Mercato, dove si svolgerà la rassegna zootecnica, rigorosamente a porte chiuse.

I bovini saranno in numero non superiore a 70-80 (il numero preciso ancora da confermare, ndr), suddivisi nelle categorie tradizionali: buoi, manzi e vitelli castrati. Terminate le operazioni di valutazione da parte della giuria, verranno assegnati i premi, le fasce e le gualdrappe.

L’evento, non potendo ammettere la presenza del pubblico, verrà trasmesso in diretta streaming e sarà filmato da operatore autorizzato dal comune.

“Mai come quest'anno i bovini saranno i veri - ed unici, ahinoi – protagonisti” – commenta il sindaco Nicola Schellino che aggiunge - "Al fine di evidenziare l'eccezionalità della celebrazione della Fiera di quest'anno e lanciare quindi già la sfida al 2021, daremo maggiore spazio a forme di pubblicità audio-visive da diffondere anche sui social, prossimamente incaricheremo un professionista di realizzare un video spot".

Confermato il mercato del giovedì, nella sua veste tradizionale, da verificare se potrà essere esteso anche a categorie diverse dalle attività di commercio di generi alimentari, attualmente le sole autorizzate, in base alle prescrizioni nazionali che verranno adottate.

Niente bollito no stop. Non è prevista, infatti, alcuna somministrazione di alimenti e bevande da parte della Pro Loco: è confermata infatti la cancellazione dell'iniziativa amata ed apprezzata che negli anni ha richiamato turisti anche da fuori regione.

Il 2020 porta con sé però una bella novità: un cortometraggio dedicato alla fiera del bue grasso.

L'ATL del Cuneese, grazie all'interessamento del consigliere Rocco Pulitanò, ha deciso di realizzare "un cortometraggio di finzione che racconterà in modo emotivo la storia e la tradizione che si cela dietro la fiera per invitare i partecipanti ad approfondire le radici culturali di questo appuntamento tradizionale".

Il video avrà durata pari a circa tre minuti e sarà realizzato dal regista Davide Sordella; le riprese avranno luogo nei prossimi giorni e verrà in seguito utilizzato dall'ATL come strumento promozionale attraverso i propri canali di comunicazione.

"Questo progetto è la dimostrazione di quanto l'interesse attorno alla storia ed alla tradizione della Fiera del Bue Grasso sia alto” – commenta il sindaco Nicola Schellino – “Ringrazio l'ATL del Cuneese, nelle persone del presidente Bernardi, del consigliere Pulitanò e della direttrice Salvestrin, per aver deciso di puntare sulla fiera raccontandone tramite un cortometraggio la sua assoluta unicità fondata sulla tradizione".