Conclusa l'installazione della centrale termica per il Palatorre di Torre San Giorgio

L’amministrazione comunale ha concluso l’installazione della centrale termica del Palatorre di piazza Cravero. L’impianto di riscaldamento permetterà al palazzetto dello sport inaugurato due anni fa di avere ora anche un’autonomia termica. Sarà quindi fruibile, una volta che si potrà tornare a organizzare degli eventi per manifestazioni sportive, culturali e gastronomiche in tutte le stagioni. Contestualmente è stato anche terminato il marciapiede perimetrale dell’edificio che affaccia sulla piazza centrale del paese.



Il sindaco Daniele Arnolfo: «Scaldiamo i motori per un 2021 che ci auguriamo libero da questo virus maledetto. Sogniamo di riportare a Torre tante iniziative e progetti che abbiamo in testa, a partire dalla nostra Sagra primaverile».



Il progetto del Palatorre richiederà ancora negli anni a venire alcune rifiniture: sono in programma i locali tecnici di servizio (spogliatoi), un cappotto per l’isolamento termico e alcune rifiniture interne.



Ancora il sindaco: «Proprio per connaturare la doppia anima del palazzetto, sportiva e sede di eventi, stiamo pensando ad una pavimentazione con copertura mobile che possa contemplare ambedue le tipologie di attività. Abbiamo riscontrato che la centralità del Palatorre e la presenza di numerosi parcheggi lo rende funzionale a diversi impieghi. Le richieste di utilizzo sono tante, ora è nostro compito renderlo un luogo accogliente, pronto per le esigenze delle realtà del territorio».