Il Biomed di Fossano effettua tamponi rapidi antigienici su prenotazione, esito disponibile in 15minuti

Da lunedì 16 novembre il Biomed di Fossano effettua i tamponi rapidi antigienici. Grazie alla collaborazione del Laboratorio Pasteur di Cuneo, il Poliambulatorio di via Maccallè 5 effettuerà i test su prenotazione in un aerea esterna pertinente alla struttura.

L’esito del tampone viene fornito a voce in 15 minuti, entro 24 ore invece viene caricato il risultato sul portale della piattaforma regionale e si procede con l’invio del referto a casa.

Si ricorda inoltra che non tutti i poliambulatori che effettuano test anti-Covid sono abilitati all'accesso di tale piattaforma online, non permettendo così di avere un tracciamento adeguato.



Nel caso in cui vi sia esito positivo, il paziente verrà preso in carico dall’autorità sanitaria locale che effettuerà un tampone molecolare per confermare l’esito positivo e procedere alle misure di quarantena.

“Stiamo effettuando i test seguendo tutte le attenzioni richieste - commenta Anna Sarvia - questi tamponi antigienici hanno sensibilità e specificità elevate, sono quelli annunciati dalla regione. Effettuando i tamponi come emanazione del Laboratorio Pasteur contribuiamo al tracciamento sia dei casi di positività che di negatività, ciò è un aspetto molto importante”

Per le prenotazioni contattare il 0172 636057