Morozzo registra un incremento di casi di positività al Covid: 32 i positivi

Nel comune di Morozzo si riscontra un incremento dei casi di positività al Covid-19.

I dati, aggiornati a ieri, lunedì 16 novembre, indicano infatti 32 persone positive, nessuna, fortunatamente in situazioni di salute particolarmente gravi; 8 persone sono in quarantena e 36 in isolamento fiduciario. Da inizio pandemia nel territorio comunale sono stati effettuati 328 tamponi.

L’amministrazione invita i cittadini ad adottare comportamenti responsabili rispettando le regole nazionali e regionali in vigore, ricordando che è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, all'interno di esso e anche all'interno del proprio comune, salvo se motivato da comprovate esigenze di lavoro, salute, necessità e urgenza, da giustificare con autocertificazione.

Intanto, grazie alla convenzione con il comando di Polizia Municipale di Mondovì, sono iniziati i controlli preventivi sul rispetto della normativa anti-contagio.