Pilota di Droni: lavora e divertiti con i Droni

La scuola di volo Eurodrone Academy ha attivato alcuni corsi formativi a prezzi super scontati, così da poter essere pronti non appena ci si potrà muovere liberamente a utilizzare il drone per fare foto e video fantastici da condividere sui social.



L’iniziativa è nata non solo per promuovere i corsi di volo ma soprattutto per sensibilizzare le persone che già lo usano o sono in procinto di comprare un drone ad un uso consapevole e sicuro.



È importante conoscere le regole di base e sapere come comportarsi, questo vi permetterà di divertirvi in sicurezza e di farvi notare sui social network.



Eurodrone Academy offre un pacchetto formativo composto da:

1 corso open del valore di 250 euro che comprende la formazione teorica + formazione pratica con un istruttore di volo

1 corso di fotografia / video digitale del valore di 300 euro con formazione teorico-pratico:

• 4 ore di formazione teorica in aula oppure on line con un fotografo professionista

• 1 uscita pratica con un fotografo professionista per esercizi pratici

1 consulenza del valore di 90 euro per effettuare la registrazione del pilota e del drone (se necessario) sulle piattaforme web messe a disposizione dell’Ente Nazionale dell’Aviazione civile (ENAC)



Il costo totale del pacchetto è di 640 euro e per tutto il mese di novembre verrà proposto al prezzo scontato di 280 euro (risparmiando ben 360 euro ovvero il 55%).

Riassumendo

• la formazione per diventare pilota

• la formazione per fare foto e video di sicuro interesse

• la consulenza per l’iscrizione come pilota operatore sul sito www.dfligt.it

a soli euro 280 (ivato).



Regalati o regala questa magnifica opportunità, diventa pilota di droni!

Per maggiori informazioni, consulta il sito https://eurodrone.online/

E-mail: info@eurodrone.it

Telefono: 0171-390249 o 346-9419049