Saluzzo è tra gli 8 Comuni italiani più meritevoli a livello di sostenibilità e riqualificazione energetica

La Città di Saluzzo è uno degli 8 vincitori a livello nazionale del "Premio Comuni sostenibili", indetto dal "Gestore dei servizi energetici – Gse", società del Ministero dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile.

L’elenco è stato reso noto stamattina (17 novembre), nell’ambito della 37° Assemblea nazionale dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani).

Oltre a Saluzzo, il riconoscimento è andato a Chiari (Bs), Cimadolmo (Tv), Collecchio (Pr), Miglianico (Ch), Montoro (Av) e Prato. Una menzione speciale è stata riconosciuta al Comune di Milano.

"Tutti questi Comuni – spiegano da Gse - si sono contraddistinti per interventi di riqualificazione energetica di alto profilo, per aver avviato iniziative di coinvolgimento dei giovani sui temi della sostenibilità e per aver messo in campo progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Saluzzo, unica città in Piemonte, diventa un modello.

"Questa premiazione – proseguono da Roma - vuole porsi non come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza per le altre Amministrazioni comunali che intendano seguire l’esempio virtuoso della riqualificazione energetica e della sostenibilità ambientale, grazie anche al nostro sostegno come Gse».

I progetti portati a termine dai Comuni premiati hanno riguardato prevalentemente la trasformazione in "NZEB -Nearly Zero Emission Building", edifici a emissioni quasi zero, di siti pubblici come scuole, palestre, municipi, case popolari, centri polivalenti.

L’ammontare degli incentivi in Conto Termico erogati dal Gse per sostenere i progetti di questi 8 Comuni è stato pari a oltre 9 milioni di euro.

A Saluzzo il progetto vincente è quello della nuova biblioteca realizzata nell’ala centrale dell’ex caserma "Musso", complesso vincolato dalla Sovrintendenza e risalente all’800, trasformato in uno spazio moderno e che, praticamente, non consuma energia. E’ dotato di pannelli fotovoltaici sul tetto, di luci “intelligenti” che si regolano al passaggio degli utenti, di particolari sistemi di riscaldamento e di controllo. La riqualificazione è costata 1,9 milioni di euro, di cui 500 mila stanziati dal Gse con lo strumento finanziario del "Conto termico", cioè con denaro contante.

Nelle scorse settimane è stato ultimato il trasloco dei libri dalla vecchia sede di via Volta. Oggi all’interno stanno già lavorando gli operatori comunali, ma il servizio è chiuso al pubblico causa Covid.

"Conferire questi premi è un onore e un orgoglio per il Gse che da sempre è parte attiva nel coinvolgere e sensibilizzare cittadini, imprese e Pubblica amministrazione sui temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale" - ha affermato il presidente del Gse Francesco Vetrò. - "Questi otto Comuni rappresentano l’esempio di come le risorse affidate alla gestione del Gse possano essere messe a frutto per rendere il nostro Paese un posto migliore per le generazioni future. Tutto questo è e sarà possibile solo grazie alla comunione di intenti di tutte le parti in gioco ed ai loro sforzi».

"Da anni concentriamo le nostre politiche e i nostri sforzi – dice il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni – per migliorare l’efficienza degli edifici e delle reti pubbliche, per ridurre gli sprechi e per evitare sperpero di denaro. E’ un punto qualificante di tutti i progetti che portiamo avanti e ricevere questo nuovo riconoscimento del Gse, unico Comune in tutto il Piemonte, è una soddisfazione per l’Amministrazione che rappresento e per tutti i cittadini di cui va dato merito, in particolare, al personale dell’Ufficio tecnico del municipio che è impegnato sul fronte della valorizzazione del patrimonio immobiliare di Saluzzo e per evitare sprechi di soldi che, così, possono essere reinvestiti in altri interventi per continuare a migliorare la nostra amata città".