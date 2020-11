Savigliano: contributo del 20% dell'importo annuale della Tari per i commercianti danneggiati dal nuovo lockdown

La Giunta di Savigliano ha deliberato un contributo pari al 20% dell’importo annuale TARI per le categorie economiche danneggiate dal nuovo lockdown come ad esempio ristoratori, negozi di abbigliamento e oggettistica, estetisti.

Per beneficiarne occorre presentare domanda entro il 18 dicembre sul modello pubblicato sul sito del Comune.

"La Giunta Comunale - scrivono dall'Amministrazione comunale - ritiene prioritario intervenire per sostenere per quanto possibile il tessuto economico cittadino gravemente compromesso dall’emergenza sanitaria e pertanto ha deciso di intervenire nuovamente e con urgenza a sostegno delle attività economiche obbligate al rispetto delle nuove restrizioni.

In particolare ha deciso di riconoscere un contributo nella misura del 20% dell’importo TARI dovuto per l’anno 2020 (al netto dell’aliquota TEFA – Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – a favore della Provincia di Cuneo), che verrà riconosciuto ai contribuenti iscritti nei ruoli comunali quali utenze non domestiche rientranti nelle categorie di Codice Ateco incluse nei provvedimenti restrittivi del 24.10.2020 e del 3.11.2020".

Gli interessati dovranno presentare idonea domanda esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.savigliano@legalmail.it<wbr></wbr>, su modello reso disponibile sul sito istituzionale del Comune.