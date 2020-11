Alba, trappole per animali al cimitero: "Segnalate alla Municipale le situazioni anomale"

Riceviamo e pubblichiamo.





Cari concittadini,

solo pochi giorni fa è arrivata una segnalazione di trappole per animali nella zona del cimitero.



Vogliamo rilanciare l’appello alla cittadinanza a segnalare eventuali situazioni anomale e manufatti che possano apparire pericolosi, affinché questi possano essere rimossi e non ferire persone o animali, o peggio ancora causarne la morte.



L’ufficio della Polizia Municipale è disponibile per raccogliere segnalazioni al numero 0173/33.664.



Ringraziamo in ultimo l’associazione Amici di Zampa per aver sollevato il problema.

Facciamo appello alla collaborazione degli albesi, nella speranza che la segnalazione possa rappresentare un episodio isolato.



La nostra città è sempre stata amica degli animali e così vogliamo che possa continuare a essere.



Ylenia Cane e tutti i consiglieri comunali

del gruppo Lega-Salvini Premier