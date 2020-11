Ricreare la magia dell'autunno in tavola: è possibile e divertente!

La stagione autunnale sfodera la sua tavolozza e trionfa in tutti i suoi colori, trasformando in spettacolo la natura intorno a noi. Come ogni anno, incurante del Covid19.

Le foglie assumono i colori della terra, dall'ocra al marrone passando per il rosso, prima di staccarsi dagli alberi: un caleidoscopio di sfumature chiamato foliage, uno dei fenomeni naturali più fotografati al mondo. In altri anni era un piacere andare in giro per l'Italia per ammirare e fotografare questa meraviglia.

Se l’emergenza sanitaria ci rinchiude in casa possiamo provare a ricreare la magia dell’autunno sulle nostre tavole ispirandoci alla natura che cambia vestito, regaliamoci suggestioni intense, profumi di bosco e di terra. Basteranno bacche colorate, ramoscelli di alloro, foglie secche, melagrane, pigne…

E, sorpresa per tutti, foglie di cioccolato per decorare dolci al cucchiaio, torte, piccoli muffin, o semplicemente da offrire insieme al caffè. Sono molto facili da preparare e di sicuro effetto, oltre a dare una sferzata di buonumore, più che mai necessario in questi tempi.

Ingredienti:

Una tavoletta di cioccolato fondente di g 100 e foglie di rosa o di camelia. Preparazione:

Sciogliere a bagnomaria la tavoletta di cioccolato dopo averla spezzettata.

Versarne tre quarti su un piano da lavoro di marmo e lavorarlo con una spatola di acciaio fino a quando comincerà a indurirsi.

Riunirlo alla parte di cioccolato non lavorato e metterlo di nuovo a bagnomaria per circa 10 minuti.

Pulire accuratamente le foglie con carta da cucina.

Rivestirle con cioccolato fuso, con l’aiuto di un pennello da cucina.

Appoggiare le foglie su un vassoio ricoperto di carta da forno e attendere che si induriscano.

Metterle a riposare in frigo per tre ore.

Infine riportarle sul piano di lavoro e staccare con delicatezza la copertura di cioccolato, tenendo ciascuna foglia tra pollice e indice, curvandola leggermente e aiutandovi con un coltellino per sollevare la lamina di cioccolato.

Le foglie di cioccolato si possono fare anche con gli stampi di silicone in commercio, ma è meno divertente, soprattutto se coinvolgete nella preparazione i bambini di casa.