Bra, giovane ciclista ricoverata in prognosi riservata

E' tuttora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo la minorenne coinvolta l'altro pomeriggio in un incidente stradale in frazione San Michele mentre si trovava a bordo della propria bicicletta.



La giovane subito dopo l'incidente è stata soccorsa dai passanti e dalla pattuglia di pronto intervento della Polizia Municipale di Bra, immediatamente sopraggiunta sul posto.



L'ambulanza del soccorso sanitario ha provveduto poi al soccorso e al trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Verduno: in serata, a causa delle gravi lesioni riportate, è stata elitrasportata a Cuneo.



Sulle cause dell'incidente sono in corso le indagini del Comando della Polizia municipale di Bra, che ha provveduto a inoltrare un’informativa all'Autorità Giudiziaria.