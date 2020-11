Grido d’allarme dai territori montani: "Non possiamo tagliare la legna nei boschi. Il governo ci farà morire di freddo"

L’inverno è alle porte e i tanti paesi montani della Granda si preparano ad affrontare le buie e fredde giornale tipiche della stagione, ma con un problema in più rispetto ad altri periodi invernali.

Infatti tra le norme da rispettare nelle disposizioni dell’emergenza sanitaria per arginare il Coronavirus, c’é anche quella di non potersi recare nei boschi per tagliare la legna da mettere nelle tante stufe che ancora riscaldano le abitazioni in provincia di Cuneo. Inoltre, in un periodo in cui le alluvioni sono uno dei primi pericoli di dissesto del territorio, è anche vietato eseguire interventi selvicolturali.

“Due divieti che sottolineano lo scollo che esiste tra politica e territorio - precisa il consigliere di opposizione del Comune di Valdieri, Guido Giordana -. Purtroppo abbiamo notizie di numerosi provvedimenti che vengono imposti sul territorio per arginare il Covid-19 che risultano essere insensati per chi quel territorio lo vive e lo tutela con il suo lavoro”.

“E così quando la politica è incompetente - prosegue Giordana - la burocrazia prende il sopravvento. Perché è palese che chi decide questi provvedimenti è lontano dal territorio, non conosce le realtà locali e purtroppo non esiste un confronto con le istituzioni locali o i cittadini. L’ultimo esempio è proprio quello del divieto degli abitanti dei comuni montani di recarsi nei loro boschi a tagliare legna per proprio consumo, in pratica per riscaldare le proprie abitazioni. Siamo alla vigilia della stagione invernale e quindi delle nevicate, e questa esigenza non può essere soddisfatta, perché non è ritenuta “situazione di necessità” né intervento “urgente o indifferibile”. Così chi coltiva l’orto o appezzamenti agricoli fuori comune può, giustamente, spostarsi e continuare a produrre per proprio consumo, chi invece deve spostarsi sul territorio per interventi selvicolturali e approviggionarsi di legna per autoconsumo non può”.

Una discrepanza che era già stata fatta notare mesi fa.

“È dalla scorsa primavera che queste situazioni e queste necessità sono state segnalate - conclude il consigliere Giordana -. Siamo davanti ad un provvedimento che non ha alcun senso, se non quello di mostrare, ancora una volta, l’insensibilità e la mancanza di impegno politico. Speriamo che qualche politico più attento si prenda a cuore le esigenze del territorio montano e lo aiuti a sopravvivere”.